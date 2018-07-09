«أمان» تستهدف ضخ 150 مليون جنيه فى بيع السيارات بالتقسيط

أحمد عوضكشف حازم مغازى، العضو المنتدب لشركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنها تستهدف تمويل بيع 1000 سيارة، بقيمة 150 مليون جنيه، خلال العام الحالى.وأوضح فى تصريح لـ«المال»، أن المجموعة قررت اقتحام سوق تقسيط السيارات لأسباب تتعلق بارتفاع حج

أحمد عوض

كشف حازم مغازى، العضو المنتدب لشركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنها تستهدف تمويل بيع 1000 سيارة، بقيمة 150 مليون جنيه، خلال العام الحالى.

وأوضح فى تصريح لـ«المال»، أن المجموعة قررت اقتحام سوق تقسيط السيارات لأسباب تتعلق بارتفاع حجم مبيعات البرامج التمويلية، للشركات، والتى توقع أن تستحوذ على %90 من إجمالى مبيعات السوق المحلية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار وتراجع قدرة المستهلكين على الشراء «نقداً».

وتقدر بعض المصادر فى سوق السيارات حجم المبيعات من خلال نظم التقسيط بنحو %75 من إجمالى مبيعات السيارات بالسوق المحلية، التى تبلغ نحو 120 ألف وحدة سنوياً.

وأكد أن الشركة أطلقت خدمة تحصيل أقساط السيارات إلكترونيا عبر منظومة «أمان للخدمات المالية»، بالتزامن مع بدء مشروع تمويل السيارات خلال اﻷسبوعين الماضيين، موضحا أن «الخدمات المالية» تمتلك 140 محلاً موزعا بمختلف المناطق.

وأشار إلى أن شركته تستهدف رفع عدد فروعها إلى 200 فرع بنهاية العام الحالى، بالإضافة إلى إطلاق الخدمات الإئتمانية المتعددة للمستهلكين فى مختلف القطاعات، لزيادة حجم النشاط والمبيعات.

وأضاف أن سوق السيارات استقبل صدمة جديدة تتمثل فى زيادة أسعار الوقود، والتى قد تتسبب فى انخفاض حجم الطلب لمدة قد تصل إلى شهرين، يعاود السوق بعدها التحرك نسبياً، حتى يصل إلى معدل مبيعات الفترة السابقة للزيادة.

يذكر أن مبيعات سوق السيارات بمختلف فئاتها «ملاكى – أتوبيسات – شاحنات» – كانت قد شهدت ارتفاعا بنسبة %35.9، مسجلة 49 ألفا و62 وحدة خلال اﻷربع أشهر اﻷولى من العام الحالى، مقابل 36 ألفا و98 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وكشف العضو المنتدب لأمان للخدمات المالية، سعى شركته لطرح كارت متعدد الخدمات الائتمانية، بموجبه يتم شراء جميع السلع، وتحصيل اﻷقساط خلال الشهرين المقبلين، موضحا أن إجمالى تكلفة العملية الواحدة 5 جنيهات.

ولفت إلى أن الشركة فى طريقها للانتهاء من إجراءات مشروع الكارت المتعدد، الذى سيتم تسويقه على عملاء راية القابضة، كمرحلة أولى، على أن يتم طرحه مطلع 2019.