أمان تستهدف زيادة نقاط البيع لأكثر من 45 ألفًا

سيد بدر قال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني، إن الشركة تستهدف زيادة عدد نقاط البيع لأكثر من 45 ألف نقطة، بنهاية العام الجاري، مقابل 25 ألف نقطة خلال الفترة الحالية. وأشار وهبي، في تصريحات لـ"المال"، إلى أن…

سيد بدر

قال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني، إن الشركة تستهدف زيادة عدد نقاط البيع لأكثر من 45 ألف نقطة، بنهاية العام الجاري، مقابل 25 ألف نقطة خلال الفترة الحالية.

وأشار وهبي، في تصريحات لـ”المال”، إلى أن الشركة تعمل بشكل سريع لزيادة الانتشار بكافة المحافظات من خلال المنافذ ونقاط البيع، من خلال مضاعفة حجم الاستثمارات للوصول لقطاع أكبر من المواطنين.

وتشارك “أمان” شركة إي فينانس ووزارة الكهرباء وعدد من شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني، في تحصيل فواتير الكهرباء، ومن المقرر إطلاق حملة خلال الفترة المقبلة لتوعية المواطنين بالدفع الإلكتروني لمستحقات الوزارة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أمان، أن شركات الدفع الإلكتروني توصلت لاتفاق رسمي مع وزارة الكهرباء لشحن كروت العدادات الذكية، ومن المقرر إطلاقه خلال فترة قريبة.

وأمان هي شركة تابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات تأسست عام 2016 للعمل بقطاع الدفع الإلكتروني، وأسست مؤخرًا راية القابضة شركة أمان للتمويل متناهي الصغر.

وأكد وهبي، أن الشركة تستهدف التعاون مع القطاع المصرفي لإطلاق خدمات جديدة تتعلق بالدفع والتحصيل الإلكتروني، وزيادة عدد التجار العاملين ضمن المنظومة.