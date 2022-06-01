«أمان» تخطط للحصول على تمويلات تصل إلى 800 مليون جنيه خلال 2022

قال حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات «راية القابضة» إن الشركة تستهدف فتح خطوط ائتمان جديدة خلال العام الجارى تتراوح بين 600 إلى 800 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن إجمالى التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة من البنوك العاملة فى السوق المحلية تخطت مليارى جنيه.

وأوضح أن الشركة تتعامل مع 13 بنكًا حالياً، على رأسها «الأهلى المصرى» و«مصر» و«التجارى الدولى».

وأشار مغازى إلى أنها تستهدف ضخ تمويلات متناهية الصغر بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال العام الجارى، بخلاف 500 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المحفظة القائمة بلغت 1.6 مليار جنيه، موجهة إلى 125 ألف عميل قائم.

وتابع مغازى أن شركة «أمان» للتمويل متناهى الصغر تستحوذ على حصة سوقية بمعدل %10 من إجمالى تعاملات الكيانات المرخص لها بالنشاط.

ولفت إلى أن «أمان» للتمويل متناهى الصغر لديها 128 فرعا مرخصا فى الوقت الحالى، وتستهدف الوصول بالفروع إلى 150 بنهاية العام الجارى، منتشرة فى حوالى 19 محافظة فى أنحاء الجمهورية.