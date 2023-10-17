«أمان» تتيح التبرعات للشعب الفلسطيني عبر تطبيقها أو نقاط البيع الإلكتروني دون رسوم

أعلنت القابضة إتاحة التبرع لصالح دعم الشعب الفلسطيني عبر تطبيقها أو نقاط البيع الإلكتروني دون تحصيل رسوم إضافية، وذلك في إطار تضامنها الكامل معهم فى هذه الظروف العصيبة.

أمان تتيح التبرعات لفلسطين

وقالت الشركة: “تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لها وإيمانها بالقضية الفلسطينية؛ إذ أعربت عن خالص تعازيها في وفاة الشهداء مع الدعوات بالشفاء للمصابين والجرحى.

ومن هذا المنطلق، دعت أمان القابضة الشعب المصري لمساندة الأشقاء في فلسطين من خلال التبرع عبر تطبيق أمان لتقديم كل أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية.