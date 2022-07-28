«أمان» تتقدم بالحصول على 3 رخص جديدة من هيئة الرقابة المالية

◗❙ استهداف الوصول إلى 160 فرعاً نهاية العام الحالى

◗❙ العمل على الوصول بالتمويلات متناهية الصغر إلى 3.6 مليار جنيه

قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للتمويل متناهى الصغر، إنه رغم التحديات التى واجهتها الشركات وقطاع متناهى الصغر خلال العام الماضي، فإن أمان نجحت فى تعزيز توسعها الجغرافى داخل السوق، وفتح 28 فرعًا خلال العام الماضى فقط، لتصل بإجمالى شبكة فروعها إلى 136 فرعًا، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 160 فرعًا نهاية العام الحالى.

وأضاف الخطيب فى حواره لـ«المال» أن الشركة فتحت فروعًا لها داخل محافظتين جديدتين، لتصل إجمالى المحافظات التى تعمل بها أمان للتمويل متناهى الصغر إلى 20 محافظة بمصر، وتسعى خلال الفترة المقبلة التواجد فى كافة المحافظات.

وأشار إلى أن حجم إصدارات الشركة للمشروعات متناهية الصغر تجاوز الـ 4 مليارات جنيه فى العام الماضي، لاسيما أن أمان تسعى بشكل مستمر إلى تبسيط إجراءات الحصول على تمويل، إضافة إلى تقليل الوقت، واستخدام كافة الوسائل التكنولوجية المتاحة.

وأوضح الخطيب أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات بقيمة 3.6 مليار جنيه نهاية عام 2022، مشيرًا إلى ضخ إجمالى تمويلات بقيمة 1.7 مليار جنيه نهاية النصف الأول من العام الجارى.

وعلى صعيد نشاط التمويلات الصغيرة والمتوسطة، قال الخطيب إن الشركة حصلت فى نهاية العام الماضى على رخصة التفعيل من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يُتيح لها منح تمويلات بأكثر من 200 ألف جنيه، وذلك وفقًا للحدود والتعريفات المحددة لتصنيف المشروع الصغير والمتوسط، من خلال البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، والقائمة عادة على حجم الإيراد والمبيعات الخاصة بالمشروع.

وأضاف أن الشركة نجحت فى تكوين محفظة جيدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة السداد بها %100 لتصل بالتمويلات الممنوحة لأكثر من 85 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا بمحفظة تجاوز 150 مليون جنيه.

وأشار إلى الشركة تستهدف ضخ تمويلات تجاوز 500 مليون جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نهاية العام الجاري.

ومن أبرز المحاور التى تعمل عليها أمان هو دخول نشاط التمويل الإسلامى عبر التمويلات متناهية الصغر الإسلامية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تدشين فرعين خلال العام الجاري فى محافظات الصعيد مختصين بالتمويلات الإسلامية، مستفيدين من استخدام موارد مصادرها إسلامية، وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتلاءم مع فئة العملاء الذين يفضلون التعامل تحت المظلة الإسلامية.

وأشار إلى أمان تقدمت بطلب للرقابة المالية للحصول على رخصة منح تمويلات متناهية الصغر إسلامية، موضحًا أن الشركة تنتظر موافقة الهيئة على مزاولة النشاط.

وأضاف أنه توجد شريحة كبيرة داخل السوق المحلية تفضل التعامل من الناحية التمويلية بصورة إسلامية، ولا تحبذ الفائدة الثابتة، متوقعين أن تمثل تلك الخطوة حدثًا كبيرًا داخل مصر.

وأشار إلى أن الشركة تقدمت لهيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة النانو فاينانس، وذلك عبر تطبيق هاتفي، يقدم من خلاله العميل طلب الحصول على تمويل، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف الوصول بالتمويلات إلى 100 مليون جنيه خلال العام الأول بعد الحصول على الرخصة.

وأوضح أن النانو فاينانس هو منتج يتيح تمويلًا بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يومًا، لغرض تغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل، مشيرًا إلى أن هذا المنتج يستهدف شريحة كبيرة من المجتمع.

وأشار إلى أن أمان تقدمت للحصول على رخصة تمويل وسائل النقل الخفيف، على سبيل المثال (التروسيكل – الدراجات البخارية، وغيرها)، مؤكدًا أن بعض المحافظات أوفقت التعامل مع التوكتوك، ستكون فرصة أن يحل محلها تلك المواصلات، مشيرًا إلى أن تلك التمويلات تندرج تحت تمويلات متناهية الصغر.

وتوقع أن تحصل أمان خلال العام الجارى على الموافقة للرخص الثلاث من هيئة الرقابة المالية، وهى للتمويل الإسلامي، والنانو فاينانس، وتمويل وسائل النقل الخفيف، مشيدًا بالدور الذى تقوم به الهيئة فى دعم الشركات العاملة بالقطاع.

وعلى صعيد التعاون مع القطاع المصرفي، قال إن أمان منذ انطلاقها فى السوق وهى تجد تعاونًا كبيرًا مع البنوك، وهذا ما دفع البنك الأهلى أن يثق فى الشركة ويستحوذ على حصة %24.5 منها، فإننا نتعاون مع أكثر من 12 بنكًا فى السوق المصرية فى حدود 1.6 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تتفاوض مع عدد من البنوك فى الحصول على تسهيلات حوالى مليار جنيه نهاية العام الجاري، بهدف تلبية احتياجات العملاء، وتعزيز توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة.

أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للتمويل متناهى الصغر

وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية وصول أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 31.618 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 21.724 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، بمعدل نمو %45.5.

وبلغت أعداد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 3.719 مستفيدًا بنهاية مايو 2022، مقابل 3.277 مليون مستفيد بنهاية مايو 2021، بزيادة %13.4.

ووصلت أعداد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر «النانو» إلى 28.44 مستفيدًا بنهاية مايو 2022، مقابل 7.34 مستفيدًا بنهاية مايو 2021، وبلغت حجم أرصدة تمويل هذا المنتج 19.37 مليون جنيه، مقابل 1.38 مليون جنيه.

كما وصلت أعداد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر «النانو» إلى 28.44 مستفيدًا بنهاية مايو 2022، مقابل 7.34 ألف مستفيد بنهاية مايو 2021، وبلغ حجم أرصدة تمويل هذا المنتج 19.37 مليون جنيه، مقابل 1.38 مليون جنيه.

أما بالنسبة إلى أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بلغت 735.95 مليون جنيه بنهاية مايو 2022، وسجل أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل أقل نحو 800 مستفيد.

يشار إلى أن التمويل متناهى الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات، وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى فى الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر تُساهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثرًا إيجابيًّا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

◗❙ضخ 500 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

◗❙خطة للوصول بـ «النانو فاينانس» إلى 100 مليون جنيه