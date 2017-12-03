أمان تتسلح بالتوسع الجغرافى وتمويل المشروعات متناهية الصغر

❏ تقسيط أسعار رحلات الحج والعمرة بالتعاون مع 3 شركات سياحةسمية كمالتعتزم شركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية، إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة خلال العام المقبل، منها سداد تكلفة رحلات العمرة والحج إلكترونيا عبر شبكتها، والعمل فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع جغرافيا على مست

❏ تقسيط أسعار رحلات الحج والعمرة بالتعاون مع 3 شركات سياحة

سمية كمال

تعتزم شركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية، إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة خلال العام المقبل، منها سداد تكلفة رحلات العمرة والحج إلكترونيا عبر شبكتها، والعمل فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع جغرافيا على مستوى الجمهورية.

قال حازم مغازى، المدير التنفيذى للشركة، إن إطلاق خدمة الحج والعمرة بالتعاون مع 3 شركات سياحة؛ «بلوسكاى»، و«ونابولى»، و«ترافيكو»، للتيسير على عملائها، تزامنًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد .

كانت أمان قد تعاقدت فى وقت سابق مع الشركات الـ 3 السابقة على تقسيط رحلات السياحة الداخلية والخارجية، وتصل مدة تحصيل القسط بالنسبة للأولى إلى عام، وعامين بالنسبة للثانية.

كشف مغازى لـ«المال» عن أن عدد عملاء الشركة يقدر بمليوني عميل شهريا، بحجم متحصلات إلكترونية يتخطى الـ 100 مليون جنيه، موضحا أن الشركة أجرت مؤخرا دراسة حول احتياجات العملاء من نظام السداد بالتقسيط، وتعمل حاليا على تقسيط الأثاث مع معارض كبرى، لا سيما مع الماركات التى تستحوذ على حصة سوقية كبيرة، كما تبحث الأمر ذاته مع شركات السيارات والمعارض، منها «تويوتا»، و«هيونداى»، و«القرش».

وألمح إلى أن أمان بصدد تفعيل خدمة تقسيط أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها، وأجهزة منزلية تشتمل على تكيفات، وغسالات، من خلال كتالوجات إلكترونية بجانب الورقية، بواسطة شاشة تعمل باللمس، تتيح للعميل رؤية أبعاد الأجهزة قبل شرائها .

وذكر أن إستراتيجية الشركة للعام الجديد تستهدف التوسع أفقيا ورأسيا، من خلال زيادة عدد المنافذ، والمحلات على مستوى الجمهورية، وعدد الخدمات التى يحتاج العميل إلى تقسيطها، إذ تسعى إلى زيادة عدد محلاتها من 60 إلى 120 محلًا.

ولفت إلى أن خدمات أمان متاحة الآن فى مدن القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وتنوى إطلاق خدماتها فى 6 مدن جديدة هى المنيا، وبني سويف، وطنطا، والفيوم، والسويس، والإسماعيلية«، متوقعا تحقيقها معدل نمو يصل إلى 1000 % باعتبارها إحدى الشركات الناشئة .

تابع: تولى الشركة اهتماما خاصا بخدمات الشمول المالى من 3 جوانب رئيسية، الأولى تتعلق بالعلاقة بين الشركة وشبكات المحمول «أورنج، وفودافون، واتصالات مصر»، ومن المرجح التعاقد مع المصرية للاتصالات، كمشغل رابع للمحمول «we»، قريباً.

وإتاحة الشركة خدمات سداد فواتير المرافق العامة (غاز وكهرباء)، وجمع التبرعات الخيرية، وتمتلك أمان حاليا من 13 إلى 14 ألف نقطة بيع ، ترتفع إلى 24 ألفًا، نهاية العام المقبل .

استطرد: «يتعلق الشق الثانى بالشركة نفسها، التى تمتلك شبكة محال واسعة فى نمو مستمر، وتسعى للانتشار الجغرافى فى المناطق التى تتميز بكثافة سكانية مرتفعة، تحتاج لخدمات أمان للشحن ودفع الفواتير، وتوفر خدماتها من خلال 28 ماكينة صراف آلى «ATM» لدى فروع البنك الأهلى، وفيصل، والتجارى الدولى «CIB» ، وغيرها» .

أما الشق الأخير يختص بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر «microfinance»، بحسب دراسات أجرتها الشركة فإن 2.5 مليون مواطن يستفيد من خدمات المشروعات الصغيرة حتى الآن ، وتستهدف الحكومة زيادتهم إلى 12 مليون مواطن، وتبدأ أمان العمل فى هذا النشاط خلال 6 أشهر عبر 3 مكاتب، مبدئياً ترتفع إلى 25 نهاية 2018.

تابع: “تتفاوض الشركة مع 40 إلي50 مركز شباب منذ عام لتقديم خدماتها، كما تسعى إلى زيادة عدد منافذها فى محطات مترو الأنفاق من 14 إلى 19 محطة، لا سيما فى المحطات الأكثر تكدسا وهى العتبة، والجيزة، والشهداء.

على صعيد آخر، كشف عن تجمد المفاوضات بشأن مساهمة البنك المصرى الخليجى EG bank بنسبة %20 فى رأسمال الشركة البالغ 100 مليون جنيه تقريبا ، مكتفيا بالقول إنها ما زالت مجرد أقاويل لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن .

يذكر أن أمان تأسست فى يونيو 2016، وتساهم مجموعة «راية» القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 80 % من رأسمالها، وبدأت العمل فى نوفمبر 2016.

وتضم السوق المصرية، شركات أخرى تعمل فى الدفع الإلكترونى، أبرزها «فورى»، وهى الأولى فى عدد نقاط البيع والخدمات، تليها «bee» السنغافورية، و«مصارى» وتقوم «أمان» حالياً بـ200 ألف عملية تحصيل إلكترونى يوميا ، كما يضم أكثر من 450 ألف نقطة بيعية محليا، يعمل منها 80 ألفًا فقط، ما يمثل 20%.