أمان تبدأ تحصيل فواتير الكهرباء وشحن العدادات الذكية

أحمد الدسوقي محمود جمال:تعاقدت شركة أمان لحلول الدفع الإلكترونى، مع الشركة القابضة للكهرباء، على تحصيل الفواتير شهريا، وإتاحة شحن العدادات الذكية مسبقة الدفع.وقال أحمد كمال، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة أمان، أنها تعتزم إتاحة الخدمة على شبكتها قبل نهاية العام الحالى، على مستوى جميع محافظات الجم

أحمد الدسوقي محمود جمال:

تعاقدت شركة أمان لحلول الدفع الإلكترونى، مع الشركة القابضة للكهرباء، على تحصيل الفواتير شهريا، وإتاحة شحن العدادات الذكية مسبقة الدفع.

وقال أحمد كمال، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة أمان، أنها تعتزم إتاحة الخدمة على شبكتها قبل نهاية العام الحالى، على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك على هامش حفل السحور السنوى الذى عقدته شركة أمان، أول أمس الأحد.

أوضح كمال لـ «المال» أن «أمان» تجرى حاليا 200 ألف عملية تحصيل إلكترونى يوميا، وتمتلك 10 ألاف منفذ تستهدف زيادتها إلى 20 ألف منفذ قبل نهاية العام الحالى، إلى جانب 30 فرعا بالقاهرة الكبرى، وتخطط للتوسع بمدن الدلتا والصعيد، بداية من يوليو المقبل، ضمن خطة طموحة للوصول بعدد الأفرع إلى 120 فرعاً قبل نهاية 2017.

وكشف محمد وهبى، الرئيس التنفيذى لـ«أمان»، عن إجراء مفاوضات مع 6 بنوك حكومية وخاصة، لتقديم خدمات الدفع عبر المحمول « MOBILE WALLET » بالسوق المحلية.

و« mobile wallet »، هو حساب بنكى مرتبط برقم المحمول، يتيح للعميل سداد قيمة الفواتير، وتوفر «فورى» نفس الخدمة مع عدة بنوك، أبرزها الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، والإسكندرية، وبلوم، وقطر الوطنىQNB ، وكريدى أجريكول، وأبو ظبى الإسلامى «ADIB».

وأوضح أن أمان تسعى إلى ضمان وصول خدمات مالية متطورة ومؤمنه إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، سواء من خلال التواجد فى منافذ بيع مباشرة، أو أونلاين، أو من خلال تطبيقات المحمول، إذ تقدم حاليا جميع خدمات شركات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى سداد فواتير الغاز بالتنسيق مع «بترويد».

وأضاف على المرلى، رئيس القطاع المالى بـ «أمان»، أن البنك المصرى الخليجى « EG bank » وافق مؤخرا على المساهمة بنسبة 20 % فى رأسمال الشركة، البالغ 100 مليون جنيه، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

وأكد أن سوق الدفع الإلكترونى لايزال جاذب للاستثمار، ويستوعب أكثر من منافس، خاصة مع وجود أكثر من 450 ألف نقطة بيعية محليا، يعمل منها 80 ألف فقط، أى ما يمثل 20 %.

تأسست «أمان» فى يونيو 2016، وتساهم مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 80 % من رأسمالها، وبدأت العمل فى نوفمبر من نفس العام.

يذكر أن السوق المصرية تضم شركات أخرى تعمل بمجال خدمات الدفع الإلكترونى، أبرزها «فورى»، وهى الأولى من حيث عدد نقاط البيع والخدمات، تليها «bee » السنغافورية، ومصارى.أمان تبدأ تحصيل فواتير الكهرباء وشحن العدادات الذكية