«أمان القابضة» و«طاقة عربية» تؤسسان شركة جديدة

وقعت شركة طاقة عربية التابعة لمجموعة القلعة القابضة بروتوكول تعاون اليوم مع أمان القابضة للحلول المالية المملوكة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية.

وكشف مدحت خليل رئيس مجلس إدارة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية عن تأسيس شركة جديدة مناصفة بين شركة طاقة عربية وشركة راية القابضة للحلول المالية ، ومن المقرر أن تبدأ الشركة نشاطها رسميا منتصف العام الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته أمان القابضة للحلول المالية للإعلان عن شراكتها الجديدة مع شركة طاقة عربية.

وقال خليل إنه جار حاليا دراسة المجالات الجديدة التى يمكن الشراكة فيها بين طاقة عربية وأمان القابضة ومنها تسهيل المدفوعات الإلكترونية لعملاء طاقة عربية ، وتعتزم الشركة الجديدة ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه.

وأكد ، أن الشراكة بين أمان القابضة و طاقة عربية التابعة لمجموعة القلعة القابضة تأتى استكمالا للتعاون المثمر بين مجموعة راية والقلعة.

وأوضح خليل أن أمان القابضة ستوفر كافة الحلول التكنولوجية لمشروعات مجموعة القلعة القابضة ومنها طاقة عربية ، مشيرا إلى أن مجموعة راية تعمل حاليا فى ٧ دول و١٦ ألف موظف فى ١٠ قطاعات.

وأكد أن راية ضخت استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه فى البنية التحتية لشركة أمان القابضة للحلول المالية.

واوضحت باكينام كفافى رئيس شركة طاقة عربية، أن الشراكة مع أمان القابضة تستهدف توسيع قاعدة المدفوعات الإلكترونية والتيسير على عملاء طاقة عربية ، لافتة إلى أن طاقة تعمل فى ٤ مجالات هى الغاز والكهرباء والبترول والمياه.

وقالت كفافى إن طاقة عربية لديها تواجد فى ٤٢ مدينة على مستوى الجمهورية وتخدم مليونى عميل وتستهدف إضافة من ١٥٠ إلى ٢٠٠ عميل سنويا ، مشيرة إلى أن طاقة عربية تعمل مع أمان القابضة منذ عامين فى قطاع تمويل عملائها.