«أمان القابضة» تعتزم توريق 500 مليون جنيه من محفظة «التمويل الاستهلاكى»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة أمان للخدمات المالية غير المصرفية «أمان القابضة» -المملوكة لـ «راية القابضة للاستثمارات المالية» بنسبة %76 ، تعتزم إصدار سندات توريق جديدة بقيمة 500 مليون جنيه قبل نهاية عام 2021.

وأضافت المصادر أن عملية إصدار سندات التوريق المقبلة ستكون من محفظة شركة أمان للخدمات المالية «التمويل الاستهلاكي» التى سجلت معدلات نمو كبيرة خلال العام الجارى بنسبة %50.

وأصدرت «راية القابضة» فى مايو الماضى سندات توريق بقيمة 590 مليون جنيه تخص محافظ 3 شركات تابعة وهى «أمان للخدمات المالية» العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكى وأمان للتمويل متناهى الصغر و راية للإلكترونيات، بينما شارك كل من بنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولي «CIB» فى تغطية ذلك الإصدار وفقا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة مؤخرًا.

وأوضحت المصادر أن تنفيذ عملية إصدار السندات المحتملة سيكون عبر الشركة التابعة الجديدة «أمان للتوريق» والتى أوشكت على إنهاء إجراءات تأسيسها عقب حصولها على عدم ممانعة من «الرقابة المالية« وقيامها فى الوقت الراهن بإنهاء بعض الإجراءات الورقية تمهيدًا لبدء النشاط الفعلى خلال الأيام المقبلة وتنفيذ أولى عملياتها فى سوق التوريق رسميًا.

وأعلنت «راية القابضة» عن رغبتها فى تأسيس شركة للتوريق منذ فترة طويلة، برأسمال 5 ملايين جنيه.

يذكر أن «الرقابة المالية» أصدرت فى 11 أبريل الماضي، القرار رقم (57) لسنة 2021 بتعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات ، إذ تمت إضافة بند جديد يسمح بإجراء تعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسات المالية فى الطرح الخاص لإصدار السندات.

واشترط تخصيص نسبة لا تقل عن %10 من إجمالى السندات المطروحة للاكتتاب فيها دون التقيد بأى حدود دنيا، مع تقسيم الطرح الخاص للسندات إلى شريحتين، بهدف تنشيط سوق السندات فى البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة المستثمرين بها.

وحققت مجموعة «أمان القابضة» للخدمات المالية غير المصرفية معدلات نمو سنوية بلغت %50 فى محفظة أنشطة التمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكى خلال العام الحالى، لتصل إلى 3 مليارات جنيه.

وحصلت «أمان» على موافقة «الرقابة المالية» للتحول إلى شركة قابضة تتبعها 3 شركات وهى «أمان للتمويل متناهى الصغر»، و«أمان للخدمات المالية» و «أمان للدفع الإلكترونى» إضافة إلى كيانين تحت التأسيس، وهما أمان للتوريق، وأمان للتمويل الاستهلاكى.

وسجلت «راية القابضة» صافى ربح مجمع قدره 35.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل خسائر بلغت 68.8 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 4.03 مليار جنيه خلال الربع الأول، مقارنة مع 2.36 مليار خلال الفترة المقارنة من 2020.