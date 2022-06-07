«أمان القابضة» تصدر سندات توريق بقيمة 650 مليون جنيه لتمويل تقسيط السيارات

كشف حسام حسين، رئيس القطاع المالى بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، المالكة لنحو %76 من شركة أمان القابضة، أن الأخيرة ستصدر سندات توريق بقيمة 650 مليون جنيه، بهدف تمويل الأنشطة طويلة الأجل مثل عمليات تقسيط السيارات.

وأضاف حسين، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة تدرس برنامج تمويل متعدد الوسائل، فبخلاف سندات التوريق تسعى «أمان» القابضة للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 600 مليون جنيه، لضخها فى نشاط التمويل الاستهلاكى.

وأفصح رئيس القطاع المالى بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية انها تدرس أيضا إطلاق برنامج إصدارات صكوك خلال الفترة المقبلة، بهدف تمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن «راية القابضة» ستستغل حصيلة بيع شركة أسطول القابضة -التى تقدر بنحو 266 مليون جنيه- فى تقليل حجم الديون البالغة 1.5 مليار جنيه.

وأعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية مؤخراً عن نجاح عملية مفاوضات بيع نحو 53.95 مليون سهم من شركة أسطول للنقل البرى -تابعة- بنسبة %62.3 من رأسمالها لصالح شركة باراديم لوجيستكس المحدودة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها نهاية مايو الماضي، أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 266.55 مليون جنيه بما يعادل 4.94 جنيه للسهم، وأضافت أنه جارٍ التفاوض على استيفاء بعض الشروط المتبقية بعقد البيع قبيل تنفيذ عملية نقل الأسهم.

وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية صافى أرباح مجمعة بقيمة 53.588 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 35.806 مليون جنيه بالربع المقابل من العام الماضي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط إلى 4.479 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقارنة مع 4.031 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.