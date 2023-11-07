أمان القابضة ترفع إجمالي رأس المال إلى 1.65 مليار جنيه

أعلنت شركة أمان القابضة اليوم عن نجاحها في زيادة رأس المال بقيمة 450 مليون جنيه، ليرتفع بذلك رأس المال الإجمالي للشركة إلى مليار و65 مليون جنيه، وهو ما يساهم في توسيع نطاق خدمات الشركة وتطوير الحلول المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية؛ دعماً لعملية التحول الرقمي وتعزيزاً لمكانتها في السوق المصري.

وقال حازم مغازي الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة،:« تسهم هذه الزيادة في رأس المال في تعزيز رؤوس الأموال للشركات التابعة، حيث نوجه زيادة رأس المال بمقدار 150 مليون جنية لشركة أمان للخدمات المالية، 100 مليون لشركة أمان للتمويل الاستهلاكي، 50 مليون لشركة أمان للدفع الإلكتروني، 70 مليون لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إضافة إلى 80 مليون للاستثمار في المملكة العربية السعودية».

وتعكس هذه الخطوة الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة من قبل المستثمرين، بما يبرهن على التزامها نحو عملائها ويدفعها لتوجيه استثماراتها نحو توفير المزيد من المنتجات والخدمات ذات جودة عالية.