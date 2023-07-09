أماني الوصال: نستهدف الوصول إلى صادرات غير بترولية بـ 100 مليار دولار

قالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن الصندوق مسئول عن تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن وزارتي الزراعة والصناعة تدرسان المشكلات التي تواجهها الصادرات المصرية التي تتمتع بميزة نسبية، حتى نرى كيفية مساعدة هذه الصادرات، لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، من خلال رد جزء من الأعباء التي تتحملها هذه الصادرات.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الأول لمستقبل التصدير بقطاع الحاصلات الزراعية، الذى نظمته شركة أجرو إيجيبت اليوم، أن الصندوق بدأ فى عام 2002 ببرنامج الحاصلات الزراعية، لكن بدأ بشكل متقطع فى دعم سلع محدودة جدا، لكن فى 2010 حدث إعادة صياغة لكل البرامج، واليوم ندعم صادرات الحاصلات الزراعية الطازجة كلها.

وأوضحت أن دعم الصادرات الزراعية يتم بأكثر من برنامج، فهناك دعم مباشر للمصدرين من خلال ربط أعباء مباشر للمصدرين برد نسبة 8% على قيمة الصادرات، بالإضافة لدعم برامج البنية الأساسية لخدمة كل المنتجين والمصدرين ويتم تنفيذها من وزارة الزراعة، كبرنامج مكافحة ذباب الفاكهة.

وأشارت إلى أن هناك برنامج آخر هو مصر للطيران للشحن الجوي يتم من خلال دعم الشركة لانها تقدم أسعار تنافسية للمصدرين وتخسر، وبموجب هذا البرنامج يتم شحن الصادرات الزراعية سريعة التلف التي تشحن على طائرات مصر للطيران، لافتة إلى أن هناك برنامج دعم المعارض الخارجية ولدينا أكثر من مستوي فالشركات العادية تبلغ نسبة المساندة لها 40% من إجمالي مشاركتها فى المعرض، والشركات الصغيرة تحصل على 80% دعم، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وتابعت: نستهدف الوصول إلى صادرات غير بترولية بـ 100 مليار دولار، ولكي نصل لذلك هناك خطة أحد محاورها برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرة إلى أننا حتي 2019 كام حجم الأموال المتاحة للصندوق ضعيف جدا، ومن ثم أدركت الحكومة أهمية ذلك وبدات من عام 2019 تسديد المستحقات المتأخرة للمصدرين، كان جزء منها التسويات الضريبية، وبعدها كان هناك أكثر من مبادرة، كالسداد الفوري للمصدرين، وقمنا بسداد 56 مليار جنيه فى الفترة من سبتمبر 2019 وحتي الآن، منهم 46 مليار جنيه مبادرة السداد الفوري.

وأشارت إلى أن الحاصلات الزراعية الورق المطلوب فيها قليل جدا تتضمن 5 مستندات فقط، مضيفة:” التصدير أمن قومي لأنه يدخل حصيلة عملة أجنبية، وأيضا لضمان حجم انتاج كافي فى أوقات الأزمات.