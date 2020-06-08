أماني السويسي ولايف ستايلز ستوديوز يطرحان كليب «خليك في بيتك»

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد للنجمة اماني السويسي بعنوان “خليك في بيتك” عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

كما يشير العنوان، العمل الموسيقي مليء بالبهجة وينشر الفرح ويشجع على تطبيق الإجراءات المتخذة عالميا، بسبب جائحة فيروس كورونا، ويحث السكان على ملازمة المنازل حفاظاً على صحتهم.

تطل أماني في هذا الفيديو كليب الذي أخرجه فادي حداد من داخل الاستوديو، وهي تسجل الأغنية مع مشاهد لعائلات تستمع بوقتها من داخل الحجر المنزلي.

وبرغم تخفيف إجراءات العزل في العديد من الدول إلا أن الإصابات بفيروس كورونا في ازدياد، وتأتي هذه الأغنية لتذكرنا أنه لا يجب الاستهتار بصحتنا، ومن الأفضل البقاء في المنزل؛ لأن الحرب على الفيروس لم تنته بعد.

‏‎”خليك في بيتك” من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقى عمر إسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.