سيـــاســة

أمانة النواب تعلن جدول جلسات اللجان خلال الإجازة الصيفية

الإدارة المحلية تناقش إنشاء شركة قابضة لجمع القمامة واقتراح قانون ساحات انتظار السيارات أمين سر الدستورية يعلن عقد جلسات استماع للإجراءات الجنائية الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ياسمين فوازأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعًا الثلاثاء، الموافق الأول من أغسطس؛ ل
27 يوليو، 2017 27 يوليو، 2017

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الإدارة المحلية تناقش إنشاء شركة قابضة لجمع القمامة واقتراح قانون ساحات انتظار السيارات
أمين سر الدستورية يعلن عقد جلسات استماع للإجراءات الجنائية الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع 

ياسمين فواز

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعًا الثلاثاء، الموافق الأول من أغسطس؛ لمناقشة إجراءات الحكومة لتكوين شركة قابضة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة.

وأضافت الأمانة العامة أن اللجنة نفسها ستناقش الأربعاء الذي يليه اقتراحًا بمشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في تصريحاته، لـ”المال”، أن اللجنة بصدد جلسات استماع بشأن قانون الإجراءات الجنائية، بحضور الشخصيات المعنية بالقانون أول أغسطس، مضيفًا أن الاجتماعات ستكون الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، بحضور فقهاء في القضاة والمتخصصين في القانون الجنائي للانتهاء من قانون متكامل من الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تلك الجلسات بشكل تطوعي من النواب دون صرف بدلات.

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