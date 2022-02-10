أماكن مبادرة «كلنا واحد» 2022.. ومواطنون: «جت في وقتها ولبت احتياجاتنا» (صور وفيديو)

تستمر وزارة الداخلية في توفير السلع الغذائية والمنتجات للمواطنين ضمن المرحلة الـ 21 من مبادرة “كلنا واحد” ، حتى يوم 15 فبراير الجاري، بعدما مدت الفترة وذلك نظرًا لإقبال المواطنين على شراء المنتجات المطروحة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات التي أعدتها الوزارة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة للمشاركة في توفير كافة مستلزمات الأسرة.

منافذ مبادرة كلنا واحد

وتوفر الداخلية مبادرة كلنا واحد في 1063 منفذًا وسرادق على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة بالمبادرة.

وأتاحت الداخلية، كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية “إستراتيجية، أساسية”، سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس، مفروشات، أدوات كهربائية، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق

وتنشر “المال” أماكن ومنافذ المرحلة الـ21 من مبادرة “كلنا واحد” 2022، التي طرحتها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية:























































مواطنون: توقيتها ممتاز

من جانبهم، أشاد المواطنين بالمبادرة قائلين: “هي مبادرة ناجحة جدًا ولبت كل احتياجاتنا وتوقيتها ممتاز، ووفرت السلع بأسعار جيدة، وبنشكر الرئيس والوزارة عليها، لأنها وفرت جودة بسعر جيد”.

وأضافوا أن أسعارها في متناول الجميع تجعل أي شخص ينجذب للشراء، مضيفين: “وهي مبادرة محترمة ودا وقتها للشباب ليتمكنوا من شراء اللبس”.

وتوفر المبادرة سلع غذائية “إستراتيجية، أساسية”، سلع معمرة وأدوات منزلية، ملابس، مفروشات، أدوات كهربائية، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوى ستورز– أوسكار– خير بلدنا– راية – أسواق فتح الله– الفرجانى– هايبر الشرقية– سبينيس – أسواق كازيون – الشرق – أكسيبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – الإمبراطور – نيو أكتف “أبوعلاء” – راديو طلعت – العربي – شركة الفيومى).

الداخلية: حريصون على تخفيف أعباء المواطنين

جاء ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.

وتشارك منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية بالمبادرة للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين، وتضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بتلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.