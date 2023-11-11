أماكن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار.. شروط التعاقد والسداد ومساحات الشقق

في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، بشكل أولي وبعدد 1000 وحدة في الجيزة، وبني سويف، والشرقية، والمنوفية، بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تسهم في تقديم دعم إيجاري، بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن طرح شقق للإيجار لكل المصريين والشروع في إطلاق مشروع تجريبي “أولي” للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة.

بوابة «المال نيوز» تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن أماكن طرح شقق للإيجار لكل المصريين في المحافظات..

شقق للإيجار لكل المصريين.. الوحدات السكنية بنظام الإيجار

كشفت الحكومة عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، بشكل أولي وبعدد 1000 وحدة في الجيزة، وبني سويف، والشرقية، والمنوفية، لافتة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ستسهم في تقديم دعم إيجاري.

طرح شقق للإيجار لكل المصريين.. مساحات الوحدات السكنية

وأضافت الحكومة أن مساحات الوحدات السكنية التي سيجرى طرحها بنظام الإيجار، 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترا مربعا، موضحة أن الإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد في حال رغبة العميل، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة.

القيم الإيجارية للوحدات المطروحة من سكن كل المصريين

وأعلنت الحكومة أن القيمة الإيجارية للشقق المطروحة، كما يلي:

القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترا مربعا 1500 جنيه.

القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 75 مترا مربعا 1200 جنيه.

يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.

ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

يقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع وهذا من خلال أجهزة المدن وأجهزة المدن.

الوحدات السكنية بنظام الإيجار.. شروط التعاقد والسداد

وعن شروط التعاقد والسداد، فتنص الشروط علي أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه.

وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهريًا للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملًا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويًا.

ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

الوحدات السكنية بنظام الإيجار.. غرامة تأخير

ويتحمل العميل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا، وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولًا إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث، وذلك في حالة تأخر العميل عن السداد في المواعيد المقررة.

ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها، ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.

شروط الاستفادة من وحدات الإيجار

يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه؛ للحصول على الوحدة التمليك.

وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.

وذلك على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم، وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.

وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

الحد الأقصى للدعم النقدي

ويكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.

فيما يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.

يتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية، ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.

أماكن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار

أعلنت الحكومة عن طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بنظام الإيجار، وبقيمة إيجارية مدعومة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، معلنة أن هذا الطرح يجرى بشكل أولي تجريبي.

وأفادت الحكومة، أن الوحدات المذكورة سلفا، يتم طرحها في أربع محافظات مختلفة، بعدد 1000 شقة، وسيتم وصولها إلى قرابة 30 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، لتغطي معظم أنحاء الجمهورية، والمحافظات التي سيتم بها الطرح بشكل أولي، هي:

محافظة الجيزة.

محافظة الشرقية.

محافظة بني سويف.

محافظة المنوفية.

مدة إيجار شقق سكن كل المصريين المطروحة من الحكومة

وأضافت الحكومة أن الإيجار سيكون لمدة 7 سنوات، مع إمكانية التجديد للعميل حال رغبته، وسيكون طرح الوحدات لمساحتين مختلفتين، الأولى شقق مساحتها 75 مترا مربعا، ويكون سعر إيجارها 1200 جنيه شهريا، والثانية شقق مساحتها 95 مترا مربعا، وسيكون سعر إيجارها الشهري 1500 جنيه، مع زيادة سعر القيمة الإيجارية بنسبة 7%.