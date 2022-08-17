أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 للشعبة العلمية.. تعرف عليها

يبدأ غدا التقديم للتنسيق الخاص بالمرحلة الثانية 2022 بحد أدني 60% للشعبة العلمية، فيما أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي انتهاء تسجيل رغبات الطلاب يوم الاثنين المقبل 22 أغسطس الجاري ، موضحاً وجود أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 .

وتنشر المال قائمة خاصة توضح وجود الأماكن شاغرة في المرحلة الثانية 2022 متاحة من المرحلة الأولى، ومنها وجود كليات قمة في تنسيق المرحلة الثانية 2022.

محمد عاشور وزير التعليم العالي

وأوضح عاشور الأماكن في تنسيق المرحلة الثانية 2022، والتي شملت كليات قمة كالألسن والطب البيطري والعلوم، والاقتصاد والعلوم سياسية، وبلغ عدد الطلاب بـ تنسيق المرحلة الثانية، 269.202 طالبًا وطالبة، منهم 223.294 شعبة علمي طالبًا وطالبة، و45.908 طالبًا وطالبة شعبة أدبي، وجاءت الأماكن الشاغرة في التنسيق الخاص بالمرحلة الثانية 2022 كالآتي:

أماكن خالية لشعبة علوم

الطب البيطري

التمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية

الألسن

الآثار

الإعلام

باقي الكليات النظرية

أماكن خالية لشعبة رياضيات

الحسابات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

التخطيط العمراني

فنون جميلة عمارة

الجامعات التكنولوجيا

الألسن

الإعلام

الأثار

الفنون التطبيقية

باقي الكليات النظرية