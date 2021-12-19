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أماكن سقوط الأمطار غدا الاثنين.. غزيرة ورعدية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا (الغربية، الشرقية، المنوفية). أماكن سقوط الأمطار غدا وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات…

دعاء محمود 7:51 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 7:51 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا (الغربية، الشرقية، المنوفية).

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، بورسعيد، السلوم، مطروح، كفر الشيخ ودمياط).

وتسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد.

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درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 15، والصغرى 07، وفي الإسكندرية العظمى 15، والصغري 11.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 16، والصغرى 09 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 16 والصغرى 07.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الاثنين، في محافظة أسوان 19 درجة للعظمى، و 08 للصغرى، وعلى محافظة قنا 17 درجة للعظمى، و 07 للصغري.

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درجات الحرارة

بينما تسجل الأقصر 18 للعظمى، و 07 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 16، والصغرى 06.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

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حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة جدا، وارتفاع الموج يتراوح من 4 إلى 5 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.75 متر، والرياح جنوبية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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