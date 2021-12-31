أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة.. غزيرة ورعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة، والذي يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وحالة من عدم الاستقرار.

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت الأرصاد، أن أماكن سقوط الأمطار اليوم تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من القاهرة.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية.

كما تسقط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على القليوبية، الجيزة، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، الفيوم، المنيا.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد وقد تصل لحد السيول على سيناء وخليج السويس.

وتشهد مناطق من جنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 16، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 16، والصغري 12.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 16، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 16 والصغرى 12.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 23 درجة للعظمى، و10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 21 درجة للعظمى، و 09 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 22 للعظمى، و 09 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 19، والصغرى09.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الآخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.