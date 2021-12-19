أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد.. غزيرة رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، الذي يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت الأرصاد، أن أماكن سقوط الأمطار اليوم، خفيفة إلى متوسطة ليلًا تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا (الغربية، الشرقية، المنوفية والدقهلية).

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناة.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، السلوم، مطروح، كفر الشيخ ودمياط).

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي. الباروجراف

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.