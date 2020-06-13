أماكن توزيع كمامات مجانية على كباتن أوبر فى مراكز ناسيتا أوتو كير

تنشر بوابة المال اليوم السبت تفاصيل عناوين ومواعيد عمل فروع مراكز ناسيتا أوتو كير الوكيل المعتمد لأوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول فى تقديم خدمات الصيانة والتى تتولي توزيع ماسكات طيبية بالمجان على كباتن أوبر للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
ويحصل كل كباتن على عبوة ماسكات يتراوح عددها بين 15 و 20 كمامة.
وبحسب رسالة نصية أرسلتها الشركة للكباتن، وحصلت “المال” على نسخة منها، أوصت الشركة كباتنها بعدد من النصائح للسلامة العامة طبقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، على رأسها ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام معقم لتطهير اليدين من الفيروسات قبل ارتداء الكمامة.
إلى جانب التأكد من أهمية تغطية كل من الفم والأنف بشكل كامل ومريح، فضلًا عن تجنب لمس الكمامة حتى لا تنتقل إليها أى فيروسات وعدم استعمال الكمامة ذات الاستخدام الواحد مع التخلص الآمن منها بما لا يضر بسلامة المجتمع.
مواعيد العمل العنوان 8 ص – 5 م 158 شارع جسر البحر بالقرب من ميدان الخلفاوي بعد معهد ناصر من ميدان الخلفاوي 8ص – 5 م محطة مصر للبترول – شارع 26 يوليو – تقاطع شارع شجرة الدر أمام سينما الزمالك – الزمالك 8ص – 5 م محطة مصر للبترول – 7 شارع جامعة الدول العربية المهندسين 8ص – 5 م محطة موبيل – شارع 9 أمام محطة مترو المعادي 8.30 ص – 4.30 م محطة توتال أمام بوابة بيفرلي هيلز فى مدينة السادس من أكتوبر 8.30 ص – 4.30 م محطة شل أوت على طريق وصلة دهشور المقابلة لمدخل زايد 3 دهشور 8ص – 5 م محطة مصر للبترول – ناصية شارع السباق بين حديقة الميرلاند ومسجد الخلفاء الراشدين ميدان روكسي الحجاز مصر الجديدة 9ص – 5 م محطة مصر للبترول- أمام بوابة 8 نادي هيلوبوليس بجوار كوستا كافيه – الميرغني – مصر الجديدة 8ص – 5 م محطة موبيل شارع عبد الحميد بدوي بعد فندق راديسون بلو- مساكن شيراتون – مصر الجديدة 8.30 ص – 4.30 م محطة توتال بعد موقف العاشر القديم ( السلام ) باتجاه العبور بجوار مدارس النزهة