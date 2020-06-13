أماكن توزيع كمامات مجانية على كباتن أوبر فى مراكز ناسيتا أوتو كير

تنشر بوابة المال اليوم السبت تفاصيل عناوين ومواعيد عمل فروع مراكز ناسيتا أوتو كير الوكيل المعتمد لأوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول فى تقديم خدمات الصيانة والتى تتولي توزيع ماسكات طيبية بالمجان على كباتن أوبر للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

ويحصل كل كباتن على عبوة ماسكات يتراوح عددها بين 15 و 20 كمامة.

وبحسب رسالة نصية أرسلتها الشركة للكباتن، وحصلت “المال” على نسخة منها، أوصت الشركة كباتنها بعدد من النصائح للسلامة العامة طبقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، على رأسها ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام معقم لتطهير اليدين من الفيروسات قبل ارتداء الكمامة.