أمازون: 33 مليون دولار دعمًا للمهاجرين غير الشرعيين في أمريكا

عبدالغفور أحمد محسنخصص جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، دعمًا بقيمة 33 مليون دولار، لتقديم منح دراسية مجانية في الجامعات الأمريكية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مؤسسة "ذا دريم يو اس" التعليمية

عبدالغفور أحمد محسن

خصص جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، دعمًا بقيمة 33 مليون دولار، لتقديم منح دراسية مجانية في الجامعات الأمريكية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مؤسسة “ذا دريم يو اس” التعليمية غير الهادفة للربح.

وبحسب الصحيفة، فإن المنحة التي قدمها رئيس أمازون باسمه وباسم زوجته ماكنزي بيزوس، ستمول ألف منحة دراسية للطلاب المستفيدين من برنامج “العمل المؤجّل للطفولة الوافدة”، والمعروف اختصارًا بـ (داكا)، وهو برنامج يوفر الحماية للمهاجرين القصر الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية حينما كانوا أطفالا ويسمح لـ 800 ألف من المهاجرين الصغار، بالبقاء والعمل والانخراط في النظام التعليمي والجيش، أقره الرئيس السابق باراك أوباما في يونيو 2012، ويسعى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لإلغائه.

وبحسب الصحيفة، سيحصل كل طالب على منحة بقيمة 33 ألف دولار، خلال 4 سنوات لتغطية مصاريف دراستهم.

وأوضح بيزوس، في البيان، أن والده جاء إلى الولايات المتحدة في عمر 16 عامًا، ولا يستطيع التحدث بالإنجليزية، وتابع: “مع الكثير من المثابرة والتصميم ومساعدة منظمات رائعة، أصبح والدي مواطنًا متميزًا وواصل رد الجميل للبلد الذي شعر أنها باركته بعدة طرق”.

يشار إلى أن بيزوس تفوق العام الماضي على بيل جيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت”، ليصبح أغنى رجل في العالم، وفقاً لتصنيف فوربس، وفي الأسبوع الماضي قفزت ثروة بيزوس إلى 107 ملايين دولار.

