«أمازون مصر» تمنح أعضاء برنامج «برايم» مشاهدة حصرية لمقطع من مسلسل «The lord of the rings» الجديد

أعلنت أمازون مصر عن تقديم مجموعة من التجارب والعروض الحصرية الجديدة لأعضاء البرنامج، والذين يمكنهم عبر متجر” Amazon.eg” وبدءا من اليوم الساعة 9 صباحاً بتوقيت القاهرة، الاستمتاع على مدى 48 ساعة بمشاهدة مقطع حصري مدته 60 ثانية من المسلسل الذي طال انتظاره “سيد الخواتم: خواتم السُلطة” الذي سيتم طرحه بعد طول انتظار في 2 سبتمبر، من خلال خدمة برايم فيديو.

و يُعرض المسلسل المرتقب، “سيد الخواتم: خواتم السُلطة”، لأول مرة حصريا عبر خدمة برايم فيديو في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم و هي دراما ملحمية تتمحور حول تاريخ “العصر الثاني من ميدل إيرث” الأسطوري للكاتب جيه.آر.آر. تولكين والتي تدور أحداثها قبل آلاف السنين من أحداث روايتي “الهوبيت” و “سيد الخواتم”. وفي هذا المقطع الحصري لأعضاء برنامج برايم، تثير علامة مشؤومة في سماء الليل أسئلة لدى سكان ميدل إيرث. ويمكن لأعضاء أمازون برايم مشاهدة المقطع الحصري من مسلسل “سيد الخواتم: خواتم السُلطة” The Lord of the Rings: The Rings of Power، عبر تسجيل الدخول إلى حسابهم ومن ثم الانتقال إلى الرابط وإضافة المسلسل إلى قائمة المشاهدة الخاصة بهم.

ويتمتع جميع أعضاء برنامج أمازون برايم بالوصول المجاني لخدمة برايم فيديو، حيث يمكنهم مشاهدة أو تنزيل الآلاف من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية الحائزة على جوائز بما فيها إنتاجات أمازون الأصلية مثل The Boys و The Marvelous Mrs. Maisel.

ويتوافق برايم فيديو مع العديد من الأجهزة بما في ذلك، التليفزيونات الذكية وأجهزة ألعاب الفيديو والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة واللاب توب وأجهزة الكمبيوتر. كما تتضمن خدمة برايم فيديو العديد من المميزات الأخرى لتكييف تجربتهم حسب استخدامهم الشخصي من بينها تفعيل الإشراف العائلي والدبلجة والترجمة باللغة العربية لمجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات وغيرها من المزايا.

عمر الصاحي : مستمرون في تقديم المميزات لعملائنا في مصر لتوفير القيمة والمتعة والترفيه

وبهذه المناسبة، قال عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون في مصر, إنه تم إطلاق برنامج أمازون برايم في يونيو , إلى جانب الاستمرار في تقديم المميزات لعملائنا في مصر لتوفير القيمة والمتعة والترفيه, ويشمل برنامج أمازون برايم على الكثير من المزايا القيّمة لأعضاء البرنامج و نحرص على جعل حياة الأعضاء أفضل وأكثر سهولة ومتعة، وإضافة المزيد من التجارب والعروض الحصرية لأعضاء البرنامج هي أسلوبنا الخاص لتقديرهم ومكافأتهم.

وتمنح هذه التجربة الحصرية التي يقدمها فقط برنامج برايم للأعضاء لمحة حصرية للمسلسل “سيد الخواتم: خواتم السُلطة” The Lord of the Rings: The Rings of Power المرتقب قبل إطلاقه في 2 سبتمبر، والذي سيتوفر مع الترجمة العربية الكاملة والدبلجة لتمكين الجميع من المشاهدة بلغتهم المفضلة، ويمكن لعضوية واحدة بسيطة أن تقدم الكثير من الامتيازات للأعضاء في مصر، مع مزايا التوصيل المجاني والسريع، والاستفادة من عروض يوم برايم في شهر يوليو، والحصول على مميزات “Prime Video”.