أمازون مصر تكشف عن مجموعة من عروضها لشهر رمضان

أعلنت أمازون مصر عن تخفيضات رمضان السنوية، والتي ستنطلق منتصف ليلة 11 مارس لأعضاء برايم، وفي 12 مارس لجميع العملاء، وتستمر حتى 21 مارس.

و تشمل عروض تخفيضات رمضان هذا العام خصومات تصل إلى 50٪ لدعم العملاء في استعدادهم لرمضان، كما سيتمكن عملاء أمازون مصر من الاستفادة من آلاف العروض في كافة فئات المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية، وأجهزة المنزل، وأساسيات المطبخ، والأزياء، والإلكترونيات، والمزيد، عبر أفضل العلامات التجارية المحلية، والإقليمية، والعالمية بما في ذلك سامسونج، وباناسونيك، وجروهي، ونسكافيه، والمزيد، كما ولم تغفل أمازون مصر مسؤوليتها المجتمعية تجاه الأسر والمجتمعات.

وسيستمتع أعضاء أمازون برايم في مصر بإمكانية التسوق المبكر لعروض تخفيضات رمضان على مدار 24 ساعة قبل بدء البيع الكامل لكافة العملاء، بالإضافة إلى عروض تخفيضات إضافية حصرية لأعضاء برايم مع شحن سريع ومجاني، وإمكانية الوصول إلى البرامج التلفزيونية والأفلام الحائزة على جوائز مع برايم فيديو (Prime Video)والألعاب المجانية والألعاب الخاصة مع برايم فيديو جيمز (Prime Gaming).

وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية اثناء الشهر الكريم، تواصل أمازون مصر جهودها من أجل شهر رمضان المبارك بمجموعة من المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتشمل هذه المبادرات مبادرة كرتونة رمضان، حيث تقدم أمازون مصر لعملائها صندوق رمضان الذي يحتوي على الاحتياجات اليومية الضرورية لهذا الشهر المبارك وبسعر حصري لأمازون مصر بقيمة 249 جنيهًا مصريًا، حيث يستطيع العملاء شراء صندوق رمضان واختيار إرساله إلى منظمة خيرية أو أسرة محتاجة من اختيارهم قبل بدء شهر رمضان، أو توصيله لأي مكان في مصر.

ويتضمن صندوق رمضان المواد الغذائية الأساسية مثل 2 كيلو من الأرز و800 جرام من المعكرونة وكيلو سكر و700 جرام من السمنة، بالإضافة إلى الفاصوليا والزيت والعدس والشاي من منتجات مثل ريهانا وليبتون وكنور ولاميتنا ومورجانا وسندباد.

وقال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: “رمضان هو أحد أكثر أوقات العام أهمية وذو تأثير حقيقي وملموس في المنطقة، ونتطلع لمساعدة مزيد من العملاء على الاستعداد لهذا الموسم، والتخفيف من ضغوط الميزانية على المواطن المصري. وأضاف الصاحي، “رمضان هو شهر العطاء، ونحن سعداء لمنح عملاء أمازون مصر طرقًا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم أثناء تسوقهم معنا.”

بجانب عروض التخفيضات، يمكن للعملاء الاستمتاع بطرق أخرى للتوفير مع أمازون مصر خلال شهر رمضان حيث يمكن لعملاء أمازون مصر من حاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي الدفع على أقساط بفائدة 0٪ تصل إلى 6 أشهر خلال فترة التخفيضات، بينما يمكن لأعضاء برايم الاستمتاع بخصم إضافي بنسبة 10٪ بحد أقصى 150 جنيهًا مصريًا، كما تقدم أمازون مصر وفودافون مصر للعملاء خصمًا إضافيًا بنسبة 20٪ بحد أقصى 40 جنيهًا مصريًا على طلباتهم عندما يقومون بالشراء بـ 100 جنيه أو أكثر باستخدام فودافون كاش كوسيلة للدفع، هذا بالإضافة لعروض أخرى لعملاء بنك مصر، حيث يمكن لعملاء أمازون مصر من حاملي بطاقات ائتمان بنك مصر الدفع على أقساط بفائدة 0٪ حتى 12 شهرًا خلال فترة تخفيضات رمضان، وأخيرًا سيستمتع عملاء أمازون مصر الذين هم أيضًا عملاء فاليو بفائدة 0٪ على الأقساط حتى 6 أشهر.

خدمة التوصيل خلال موسم تخفيضات رمضان

يتم تلبية الطلب المتزايد خلال موسم التخفيضات من خلال شبكة الميل الأخير العالمية وتقنيات محطات التسليم من أمازون. ستضمن أنظمة إدارة التخزين المتقدمة للشركة والتتبع المتطور وحلول التوجيه العالمية تجربة خدمة عملاء أسرع وأكثر ثقة وملاءمة.

وتضم شبكة أمازون في جميع أنحاء مصر 22 محطة توصيل عبر مدن مثل القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية وأسيوط والعديد من مكاتب خدمة العملاء والشركات.