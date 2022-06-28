«أمازون مصر» تعتزم افتتاح مكتب لدعم شركاء البيع فى بورسعيد

كشف أحمد السبكى، رئيس قطاع شئون البائعين فى «أمازون مصر»، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة تعتزم افتتاح مكتب جديد فى بورسعيد لدعم شركاء البيع خلال العام الحالى، ليكون الرابع بعد الثلاثة التى سبق إنشاؤها فى محافظات «القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة».

وأضاف السبكى، على هامش مؤتمر نظمته “أمازون مصر” عن التجارة الإلكترونية بمحافظة بورسعيد، أن الشركة تستهدف التوسع فى زيادة عدد محطات التوصيل لديها محليا إلى 23 على مستوى الجمهورية بنهاية العام الحالى.

يشار إلى أن عدد محطات التوصيل التابعة لـ«أمازون مصر» يصل إلى 16 منذ افتتاحها فى 2021 وحتى الآن.

ولفت السبكى إلى أن مصر تتمتع بقطاعٍ صناعيٍ حيوى، ويوجد بها حضور قوى لتجار التجزئة والبائعين والعلامات التجارية، موضحا أن آلاف الشركات المصرية تستخدم حاليا موقع «أمازون مصر» للوصول إلى عملائها، وأن الشركة تطمح إلى استفادة عدد أكبر منه فى السنوات القادمة.

وأضاف أن «أمازون» تسعى إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر لتحقق نموا وربحا أعلى، خاصة أنها تمثل %50 من حجم مبيعات الشركة العالمية.

ووجه السبكى نصيحة للبائعين بأن يدرسوا جيداً كيفية عرض المنتج بالمعايير المطلوبة، وفهم رغبات المستهلكين، مؤكدا رغبة «أمازون» فى استمرار التوسع بالسوق المصرية وإتاحة مجموعة من خدماتها المختلفة مثل الذكاء الاصطناعى، ووسائل الدفع الرقمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد خلال سبتمبر الماضى افتتاح مُستودع شركة «أمازون» فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على مساحة 28 ألف متر مربع، بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورونالدو مشحور، نائب رئيس شركة «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.