«أمازون مصر» تطلق فعالية التخفيضات السنوية من 10 إلى 12 نوفمبر

أعلنت أمازون مصر (Amazon.eg) اليوم طرح مجموعة واسعة من العروض وفرص التوفير القيّمة للعملاء خلال فعالية التخفيضات السنوية الكبرى في دول مختلفة حول العالم وفي مصر.

وتبدأ العروض من منتصف ليلة 10 نوفمبر وتتواصل حتى 12 نوفمبر، وسيستمتع أعضاء برنامج أمازون برايم بإمكانية الحصول المبكر على عروض التخفيضات على مدار 24 ساعة، مع إتاحة جميع صفقات لهم حصرياً قبل أي شخص آخر بدءاً من منتصف ليلة 9 نوفمبر وعروض حصرية خلال فترة التخفيضات مع التوصيل السريع والمجاني، وكذلك الاستفادة من مزايا الترفيه من خلال اشتراك البرنامج.

ويمكن للعملاء من غير الأعضاء في برنامج برايم، الاشتراك في فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يوماً على ليكونوا من بين أول المتسوقين الذين يحصلون على تخفيضات تشمل تشكيلة واسعة من المنتجات، واستكشاف المجموعة الكاملة من مزايا التسوق والمحتوى الترفيهي الخاص بأعضاء برنامج برايم.

وسيتمكن العملاء أيضاً من الاستفادة من عروض توفير رائعة على مجموعة كبيرة من المنتجات من العلامات المحلية والعالمية، بما في ذلك الإلكترونيات ومنتجات التجميل والموضة الأزياء والمنزل ومستلزمات المطبخ والمواد الغذائية وغيرها الكثير، كما يمكن للعملاء التسوق من المنتجات المقدمة من البائعين المحليين من خلال من خلال التسوق عبر صفحة شجع المنتج المصري.

من جانبه، قال عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر: “يسرنا أن نقدم لعملائنا وكذلك لأعضاء برنامج برايم في مصر المزيد من العروض القيّمة خلال تجربتهم ليتمكنوا من الحصول على ما يرغبونه من منتجات بأقل الأسعار، ويجسد موسم التخفيضات في نهاية العام مثالاً واضحاً على الوفاء بوعودنا للعملاء. وأدعو عملاءنا في مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من تجربتهم في التسوق مع أمازون مصر خلال هذه الفعالية وأن ينضموا إلى برنامج أمازون برايم، إذا لم يكونوا مشتركين فيه، الذي يثري تجربتهم من مميزات عديدة في التسوق والتوفير والترفيه”.