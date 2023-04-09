«أمازون مصر» تطلق حملة تخفيضات عيد الفطر بنسبة تصل إلى 50%

أعلنت أمازون مصر عن حملة تخفيضات العيد وتتضمن عشرات الآلاف من العروض على أكثر من 30 نوعا من المنتجات.

وتستمر العروض في الفترة من 12 إلى 18 أبريل، وتشمل خصومات تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات، منها الملابس، ومنتجات الجمال والعطور، والإلكترونيات، وأدوات المطبخ والمنزل، والألعاب، والمواد الغذائية.

وسيستمتع أعضاء أمازون برايم في مصر بإمكانية التسوق المبكر والحصري للعروض بدءًا من 11 أبريل، يومًا كاملًا قبل إطلاق العروض لجميع العملاء. هذا بالإضافة إلى عروض تخفيضات أخرى حصرية لأعضاء برايم مع التوصيل السريع والمجاني، وإمكانية الوصول قبل أي شخص آخر إلى البرامج التلفزيونية والأفلام الحائزة على جوائز مع برايم فيديو (Prime Video)والألعاب المجانية والألعاب الخاصة مع برايم فيديو جيمز (Prime Gaming).

ويمكن للجميع الاشتراك في خدمة أمازون برايم للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا والاستمتاع بجميع مزايا برايم بما فيها الحصول على التخفيضات قبل أي شخص آخر، والاشتراك ب 29 جنيهًا مصريًا شهريًا بعد انتهاء الفترة التجريبية. ولسهولة الدفع وراحة العملاء، أتاحت أمازون مصر لعملائها إمكانية الدفع أونلاين باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان، كما يمكن لعملاء أورانچ الاشتراك في برايم مع باقة أورانچ الخاصة بهم.

وتعليقًا على التخفيضات القادمة، قال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: “يسعدنا إطلاق تخفيضات العيد وتزويد عملائنا بمجموعة من المنتجات والخصومات التي تصل إلى 50٪، مما يتيح لهم توفير الكثير قبل الاحتفال بالعيد المبارك، كما أننا نقدم خصومات خاصة على الأزياء تصل إلى 70٪ لتلبية احتياجاتهم واهتماماتهم في مواسم الأعياد، إلى جانب كحك العيد بالطبع. وأضاف الصاحي “يمكن أيضًا لأعضاء أمازون برايم في مصر الاستفادة الكاملة من العروض، من خلال مزايا برايم والصفقات الحصرية المصممة خصيصا لتفضيلات التسوق الخاصة بهم “.

كما تتيح أمازون مصر لعملائها الاستمتاع بطرق أخرى للتوفير مع أمازون مصر هذا العيد، حيث يمكن لعملاء أمازون مصر من حاملي بطاقات ائتمان بنك مصر الحصول على تخفيضات 20٪ بحد أقصى 150 جنيهًا مصريًا وكذلك 10% إضافية بحد أقصى 50 جنيهًا مصريًا لأعضاء أمازون برايم في مصر وفرصة الدفع بالتقسيط لمدة تصل تصل إلى 12 شهر بفائدة 0٪. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع حاملي البطاقات الإئتمانية لبنك الإسكندرية أيضًا الدفع بالتقسيط على 12 شهر بفائدة 0%. أما بالنسبة لعملاء فودافون مصر، فتقدم لهم أمازون مصر خصمًا إضافيًا بنسبة 20٪ بحد أقصى 40 جنيهًا مصريًا على طلباتهم عندما يقومون بالشراء بـ 100 جنيه أو أكثر باستخدام فودافون كاش كوسيلة للدفع.