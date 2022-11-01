«أمازون مصر» تطرح تخفيضات على عدد من المنتجات.. 10 نوفمبر

أعلنت أمازون مصر (Amazon.eg) عن عودة فعالية التخفيضات السنوية 11.11 مع مجموعة واسعة من العروض وفرص توفير عالية القيمة على مجموعة واسعة من المنتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، في فعالية تتواصل لمدة ثلاثة أيام من 10 إلى 12 نوفمبر في دول مختلفة حول العالم على منصتها الإلكترونية

تشمل التخفيضات منتجات في أكثر من 30 فئة على Amazon.eg بما فيها الإلكترونيات ومستلزمات المنزل والمطبخ والأزياء والتجميل.

و قال عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر: “يسرنا إطلاق مهرجان التسوق السنوي بحلول نهاية العام مرة أخرى مع حملة التخفيضات 11.11 والتي تتيح لعملائنا فرصة التوفير ذات القيمة العالية أثناء التسوق، مع مزايا أكثر لأعضاء برنامج أمازون برايم في فعالية هذا العام. ويعد برنامج أمازون برايم الطريق الأفضل للاستمتاع بعروض أمازون، كما تضفي تخفيضات 11.11 المرتقبة في شهر نوفمبر مزيداً من الحيوية على عروض التسوق أكثر من أي وقت مضى، حيث يتمتع أعضاء البرنامج في مصر بميزة الوصول المبكر إلى كل العروض والاستفادة من توفير إضافي. كما نوفر لعملاء Amazon.eg طرق دفع مرنة وخطط تقسيط لشراء المنتجات التي يرغبون فيها بسهولة خلال حملة التخفيضات.”

المزايا الحصرية لأعضاء أمازون برايم خلال حملة تخفيضات 11.11

سيحصل أعضاء برنامج أمازون برايم هذا العام على مجموعة واسعة من المزايا الحصرية خلال تخفيضات 11.11 على amazon.eg، يمكنهم تسوق العروض قبل أي شخص آخر لإتاحاتها لهم بشكل مبكر يوم 9 نوفمبر، مع الاستمتاع بتوفير إضافي حصري لأعضاء برايم، بما يمنح أعضاء البرنامج الفرصة لتحقيق أقصى استفادة من جميع الصفقات في حملة تخفيضات 11.11 قبل 24 ساعة من بدء العملاء الآخرين وعروض حصرية لأعضاء برنامج أمازون برايم فقط خلال فعالية 11.11 من 10 إلى 12 نوفمبر.

وسوف يستمتع أعضاء برنامج أمازون برايم بالتوصيل السريع والمجاني على الطلبات المؤهلة خلال فترة التخفيضات.

المزيد من التوفير عالي القيمة خلال 11.11:

حصريًا لعملاء valU : يتمكن عملاء Amazon.eg المسجلين أيضا مع valU من إختيار للشراء الآن والدفع لاحقًا كطريقة الدفع على متجر Amazon.eg واختيار خطة التقسيط التي تتراوح من بين 6 إلى 60 شهرًا بدون دفعة أولى وبدون رسوم واسترداد نقدي يصل إلى 30٪ بدون حد أقصى.

يتمكن عملاء Amazon.eg المسجلين أيضا مع valU من إختيار للشراء الآن والدفع لاحقًا كطريقة الدفع على متجر Amazon.eg واختيار خطة التقسيط التي تتراوح من بين 6 إلى 60 شهرًا بدون دفعة أولى وبدون رسوم واسترداد نقدي يصل إلى 30٪ بدون حد أقصى. تسوق مع بنك مصر وبنك الإسكندرية: يمكن لعملاء Amazon.eg أيضًا الاستمتاع بالتقسيط لمدة تصل إلى 12 شهرًا بفائدة 0٪ خلال تخفيضات 11.11.

يمكن لعملاء Amazon.eg أيضًا الاستمتاع بالتقسيط لمدة تصل إلى 12 شهرًا بفائدة 0٪ خلال تخفيضات 11.11. فودافون كاش: تقدم أمازون مصر وفودافون خصمًا إضافيًا بنسبة 20٪ عند شراء الطلبات من خلال فودافون كاش كوسيلة للدفع.

ويتمتع أعضاء برنامج أمازون برايم على Amazon.eg أيضاً بمجموعة من مزايا التسوق والمحتوى الترفيهي ، بما في ذلك:

عروض برايم الحصرية : سيحصل أعضاء برايم على مجموعة واسعة من مزايا التسوق خلال مهرجانات التسوق بما فيها 11.11 والجمعة البيضاء ويوم برايم.

سيحصل أعضاء برايم على مجموعة واسعة من مزايا التسوق خلال مهرجانات التسوق بما فيها 11.11 والجمعة البيضاء ويوم برايم. خدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد وفي نفس اليوم – اطلب اليوم، واحصل على المنتجات في اليوم التالي مع خدمة توصيل مجاني ليوم واحد على المنتجات المؤهلة، وبدون حد أدنى لقيمة الطلب. اطلب اليوم، واحصل على المنتجات في نفس اليوم للطلبات المؤهلة التي تزيد قيمتها عن 350 جنية مصري في القاهرة والجيزة والتي يتم طلبها قبل الموعد النهائي المحدد في صفحة تفاصيل المنتج.

– اطلب اليوم، واحصل على المنتجات في اليوم التالي مع خدمة توصيل مجاني ليوم واحد على المنتجات المؤهلة، وبدون حد أدنى لقيمة الطلب. اطلب اليوم، واحصل على المنتجات في نفس اليوم للطلبات المؤهلة التي تزيد قيمتها عن 350 جنية مصري في القاهرة والجيزة والتي يتم طلبها قبل الموعد النهائي المحدد في صفحة تفاصيل المنتج. برايم فيديو – الحصول المجاني على خدمة برايم فيديو، حيث يمكنهم مشاهدة أو تنزيل الآلاف من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة على جوائز بما فيها إنتاجات أمازون الأصلية، مثل The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Peripheral, The Boys, All or Nothing Manchester City, and The Summer I Turned Pretty

– الحصول المجاني على خدمة برايم فيديو، حيث يمكنهم مشاهدة أو تنزيل الآلاف من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة على جوائز بما فيها إنتاجات أمازون الأصلية، مثل The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Peripheral, The Boys, All or Nothing Manchester City, and The Summer I Turned Pretty ألعاب الفيديو من برايم: الحصول مجاناً على ألعاب الفيديو والمحتوى داخل الألعاب والاستفادة من مكتبة متنامية من ألعاب الفيديو جيمز من برايم، مثل League of Legends و Fifa 2023و PUBG.

ويمكن للعملاء الغير مشتركين في أمازون برايم الاشتراك في فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يوماً

