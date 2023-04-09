«أمازون مصر» تستهدف زيادة مساحة مستودعاتها 3 أضعاف

تستهدف شركة أمازون مصر لخدمات التجارة الإلكترونية زيادة مساحة مستودعات التخزين الخاصة بها بالسوق المحلية إلى 3 أضعاف.

قال عمر الصاحى، مدير عام الشركة، إن «أمازون» تخطط لتدشين مستودعات جديدة لها فى مصر، ليصل بذلك إجمالى مساحة مخازنها إلى 56 ألف متر مربع بنهاية العام الحالى لاستيعاب النمو المطرد فى حجم أعمالها .

يشار إلى أن «أمازون مصر» تمتلك مركزًا لوجستيًا فى مدينة العاشر من رمضان، تتجاوز قدرته التخزينية 2.4 مليون قدم مكعب، إلى جانب 22 محطة توصيل فى القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية وأسيوط، وعدد من مراكز خدمة العملاء والمكاتب الإدارية.

وأوضح «الصاحى» فى تصريحات لـ«المال» على هامش حفل السحور الذى عقدته الشركة الأربعاء الماضى أن شركته تعمل على زيادة عدد شركائها من البائعين عبر متجرها الإلكترونى، بهدف إتاحة حزم متنوعة من المنتجات بأسعار تنافسية لعملاء أمازون مصر، خاصة أنها استطاعت خلال الفترة الماضية امتصاص الزيادات المتتالية فى سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

ولفت إلى أن مصر تعد سوقا استراتيجية، منوهًا بأن «أمازون» ملتزمة بتسريع وتيرة نمو خدمات التجارة الإلكترونية عبر عقد شراكات فعالة مع الجهات المعنية وتؤكد استثماراتها الجديدة دور الشركة فى تعزيز الاقتصاد المحلى والتحول الرقمى. وبحسب «الصاحى» فى تصريحات سابقة لـ«المال»، فإن شركته تبحث حاليًا الفرص الاستثمارية فى مناطق شرق وغرب القاهرة والإسكندرية وبنها لتدشين مخازن جديدة بها، موضحًا أن «أمازون» تعتزم تزويد مستودعها بالعاشر من رمضان بالطاقة الشمسية، وذلك فى إطار التزامها بتحقيق الاستدامة ونشر الوعى البيئى والاجتماعى والاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.