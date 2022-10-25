«أمازون مصر» تتفاوض على استقطاب عملاء أوروبيين جدد

تتفاوض شركة أمازون مصر لخدمات التجارة الإلكترونية على استقطاب عملاء جدد من أسواق أوروبا لتلبية احتياجاتهم من السوق المحلية.

قال عمرو أبو الفتوح، مدير إدارة خدمة العملاء بالشركة أن أمازون تخطط للتوسع فى نشاط خدمة العملاء، مبينًا أن الشركة افتتحت مقرا جديدا لها فى منطقة التجمع الخامس يتكون من 5 طوابق، بطاقة 1600 مقعد.

وأوضح “أبو الفتوح” فى تصريحات لـ”المال” -على هامش جولة نظمتها الشركة أمس لعدد محدود من الصحفيين- أن المبنى يخدم عدة أسواق، فى مقدمتها مصر والسعودية والإمارات، إلى جانب أستراليا وألمانيا، وتم تجهيزه على أعلى مستوى لاستيعاب الزيادة المخطط لها فى أعداد الموظفين.

وأشار إلى أن جميع موظفى “أمازون مصر” يحصلون على تدريب تأهيلي، يتضمن مهارات الـ SOFT SKILLS، من خلال فريق معتمد من قبل الشركة، موضحًا أن مدة التدريب تتراوح من 4 أسابيع حتى 8 أسابيع.

يشار إلى أن شبكة مراكز أمازون فى مصر تضم مستودعًا فى مدينة العاشر من رمضان، بسعة تخزينية تبلغ أكثر من 2.4 مليون قدم مكعب، كما تمتلك الشركة أيضا محطات توصيل سيصل عددها إلى 23 مع نهاية العام الحالي، فى مدن القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية وأسيوط.