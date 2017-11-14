أمازون توافق على بيع وحدتها للحوسبة السحابية في الصين

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن تعتزم شركة التجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت "أمازون" بيع وحدتها للحوسبة السحابية في الصين، إلى شريكتها المحلية "سينت تكنولوجي"، مقابل 2 مليار يوان (301 مليون دولار)، في صفقة تنهي نشاط الشركة الأمريكية في مجال الحوسبة السحابية داخل الصين، وفقًا لبيان من

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





تعتزم شركة التجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت “أمازون” بيع وحدتها للحوسبة السحابية في الصين، إلى شريكتها المحلية “سينت تكنولوجي”، مقابل 2 مليار يوان (301 مليون دولار)، في صفقة تنهي نشاط الشركة الأمريكية في مجال الحوسبة السحابية داخل الصين، وفقًا لبيان من سينت.

وقالت “سينت” التي بدأت إدارة عمليات أمازون في الصين، أغسطس 2016، إن الصفقة حال إتمامها ستساعد الوحدة على الامتثال للوائح والقوانين المحلية وتحسين جودة الخدمة وخصوصيتها. ولم تعلق “أمازون” على البيان.

يُشار إلى أن الهيئات التنظيمية الصينية تعمل على تشديد قوانين عمل الشركات الأجنبية في مجال البيانات والخدمات السحابية، عبر زيادة تدابير المراقبة والتدقيق في نقل البيانات عبر الحدود.