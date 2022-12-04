«أمازون» تكشف عن خطتها فى تمكين ذوي الهمم في مصر

أعلنت شركة أمازون مصر لخدمات التجارة الإلكترونية عن خطتها لتمكين ذوي الإعاقة في مكان العمل، تستهدف الاستراتيجية تزويدهم بالتجهيزات والأدوات اللازمة التي تلبي احتياجاتهم، ووضع السياسات التي تراعي مصالحهم، وتنظيم الدورات التدريبية والتوعوية التي تزودهم بالمهارات الضرورية.

قال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: “من خلال مخططنا المتكامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز شموليتهم للحصول على فرص عمل مناسبة، نفخر بقيادة مسيرة طموحة وصائبة في مصر للمساهمة في التنوع والمساواة والشمولية في المجتمع وضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وأضاف: سنواصل مساعينا التي تهدف إلى تقديم الرعاية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الإمكانيات لهم، مع توسيع آفاق توظيفهم ليشغلوا العديد من المناصب، وذلك انسجاماً مع بنود الدستور المصري التي تنص على تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع. ونحن فخورون في أمازون بأن موظفينا يمثلون هذه القيم ويمثلون المجتمعات المتنوعة التي تعمل فيها الشركة.

وترتكز الاستراتيجية على ثلاث محاور رئيسية هي استخدام معايير عالمية لتسهيل المهام أثناء العمل، وتشمل المساعدة الجسدية والأخرى المعتمدة على التكنولوجيا، مثل الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة، وقارئ الشاشة، وأدوات التكبير، وبرامج الإملاء الصوتي، والتدريب على المهارات الأساسية في مكان العمل، بما في ذلك المشاركة الجماعية، والخطابة، ومهارات التواصل مع الآخرين.

بالاضافة الى وضع سياسات عمل فعالة ومزايا متنوعة توفر العديد من الخيارات، مثل ساعات العمل المرنة، واختيار موقع العمل، وبرامج تحسين المهارات وإعادة تشكيلها لدعم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوار، فضلا عن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتوعية المديرين والموظفين الحاليين؛ وبالتالي توفير بيئة عمل يتمكن فيها الموظفون من ذوي الإعاقة.