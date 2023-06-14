«أمازون» تكشف عن تعطل بعض خدماتها السحابية

أعلنت عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون عن تعطل عدد من الخدمات الموجودة على وحدتها السحابية (إيه.دبليو.إس) لدى العملاء، مضيفة أنها تعمل على إنهاء هذا التعطل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وذكر موقع داون ديتكتور الذي يتتبع انقطاعات الخدمات الإلكترونية أن نحو 12 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في الوصول للخدمات.

وقد يكون عدد المستخدمين الذي تأثروا بهذا العطل أكبر من ذلك.

وأظهرت صفحة الحالة الخاصة بوحدة (إيه.دبليو.إس) رسالة جاء فيها :”حددنا السبب الأساسي بأنه مشكلة في إيه.دبليو.إس لامبدا ونعمل عن كثب على حلها”.

وإيه.دبليو.إس لامبدا هي خدمة تتيح للعملاء تشغيل برامج حاسوبية دون الحاجة إلى إدارة أي خوادم أساسية.

وتستخدم هذه الخدمة بعض الشركات مثل تي-موبايل يو.إس