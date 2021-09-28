اقتصاد وأسواق

«أمازون» تعين 20 ألف شخص في بريطانيا لتغطية ذروة المعاملات التجارية خلال موسم الكريسماس

تنضم الشركة بذلك إلى سباق تعيين العمالة المؤقتة في سوق تشهد تراجع أعداد العمالة
أيمن عزام 7:55 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 7:55 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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قالت شركة أمازون اليوم إنها بدأت تعيين نحو 20 ألف شخص في وظائف موسمية في جميع أنحاء بريطانيا لتغطية الذروة القادمة في المعاملات التجارية خلال موسم الكريسماس ، بحسب وكالة رويترز.

وتنضم الشركة بذلك إلى سباق تعيين العمالة المؤقتة في سوق تشهد تراجع أعداد العمالة.

الاستعدادات جارية لاستقبال موسم الكريسماس

وقالت الشركة التي يعمل بها نحو 55 ألف عمالة دائمة إن الوظائف المؤقتة ستلبي مهام داخل شبكتها التي تضم مراكز تنفيذ ومراكز فرز ومحطات تسليم.  

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وقال فرع شركة أمازون في بريطانيا إن سداد أجور القائمين بأدوار العمليات سيبدأ بحد أدنى 10 جنيهات إسترلينية (13.68 دولار) في الساعة، وسيرتفع إلى 11.10 جنيه في الساعة في بعض أنحاء البلاد.

وتتسق الأسعار مع زيادات طرأت على المرتبات التي يتحصل عليها الموظفون الدائمون في يونيه.

وأوردت رويترز الاثنين أن المخازن في بريطانيا يتعين عليها سداد أموال أكثر بنسبة 30% لتعيين العمالة، بعد أن تسبب نقص حاد في أعداد العمالة في مضاعفة الضغوط على سلاسل إمدادات تعاني بالفعل من مشاكل وفي تهديد الاستعدادات لمناسبات مثل الجمعة السوداء والكريسماس.

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ويضاف النقص في شبكة اللوجيستيات في بريطانيا إلى القفزات التي سجلتها أسعار الغاز الأوروبي ونقص سائقي الشاحنات خلال فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد، مما أدى إلى خلو محطات الوقود من البنزين في المدن الكبرى.

لم يتعرض فرع أمازون في بريطانيا لأي تأخير في التسليم إلى الزبائن، بحسب تصريحات  لشخص على دراية بالوضع إلى رويترز.

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بقلم أيمن عزام

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