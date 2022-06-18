أمازون تعقد مؤتمرها الأول ببورسعيد 27 يونيو

تستعد شركة أمازون مصر بالتنسيق مع جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد ورعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعقد مؤتمرها الأول عن التجارة الإلكترونية ودور الشركة فى دعم الصناعة المحلية ببورسعيد ٢٧ يونيو الجاري.

وبحث محافظ بورسعيد، اليوم السبت مع هالة عرندة رئيس قطاع العلاقات الحكومية فى شركة أمازون، بديوان عام المحافظة، سبل التعاون بين المحافظة والشركة، شملت عددا من المشروعات التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا، وساهمت في إحداث نقلة نوعية بمحافظة بورسعيد خاصة في مجال الصناعة والتجارة، مشيرة إلى أن بورسعيد تخطو خطوات ثابتة لتكون في مصاف المدن الصناعية.

ومن جانبها، وجهت السيدة هالة عرندة رئيس قطاع العلاقات الحكومية فى شركة أمازون، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الترحيب والاستقبال، مشيدة بالتطور الذي حققته محافظة بورسعيد خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، والذي أهلها لتكون مدينة نموذجية من الطراز الأول، معربه عن فخرها بالتعاون مع محافظة بورسعيد.

وتعد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد واحدة من أهم المناطق الصناعية بمصر خاصة بمشروعات شباب الأعمال ويشارك أصحابها بمنتجاتهم بالمعارض الدولية والمحلية.