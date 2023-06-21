أمازون تطلق عروض «يوم برايم» للمرة الثانية يومي 11 و12 يوليو المقبل

أعلنت أمازون مصر اليوم عن بدء عروض تسوق”يوم برايم” لأمازون للمرة الثانيه على التوالي في 11 و12 يوليو، والذي يعود بمئات الآلاف من العروض المتاحة حصريًا لأعضاء أمازون برايم في مصر. سيتمتع أعضاء أمازون برايم في مصر هذا الصيف ولمدة 48 ساعة بالكثير من التوفير مع طرق دفع مرنة وخطط تقسيط على أكثر من 30 فئة من المنتجات المختلفة من الإلكترونيات والأزياء والأجهزة المنزلية ومنتجات المطبخ ومستحضرات التجميل والعطور.

سيتمكن أعضاء أمازون برايم خلال يوم برايم التوفير والتمتع بخصومات حصرية والاستمتاع بالتسوق من أفضل منتجات العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وستنطلق عروض جديدة على مدار الـ48 ساعة ليوم أمازون برايم، إلى جانب خصومات إضافية وخطط التقسيط المتاحة من بعض البنوك المحددة فقط لأعضاء أمازون برايم للتوفير أكثر خلال التخفيضات.

وصرح عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: “يساعد برنامج عضوية أمازون برايم العملاء على الاستفادة القصوى من أمازون. فهذا اليوم هو أحد الطرق التي نخدم بها عملائنا من خلال توفير قيمة إضافية طوال العام بمجموعة متنوعة من التوفير والراحة ومزايا أخرى تضمن الترفيه، كل ذلك في برنامج عضوية واحد، وبتكلفة 29 جنيه مصري شهريًا.

ويعمل على تسهيل حياة الجميع بشكل يومي، ونحن متحمسون للاحتفال بيوم برايم في أمازون هذا العام وتقديم عروض حصرية وتخفيضات رائعة لأعضائنا في برايم“.

يمكن للعملاء غير الأعضاء الانضمام لأمازون برايم بسهولة في بضع خطوات عن طريق تسجيل الاشتراك في البرنامج وتجربته مجانًا لمدة 30 يومًا على للاستفادة القصوى من أمازون، وبإمكانهم الاستمرار في تجديد العضوية بعد الشهر المجاني باشتراك قدره 29 جنيهًا مصريًا شهريًا، أو اشتراك سنوي ب249 جنيهًا مصريًا. ويمكن لأعضاء أمازون برايم الوصول إلى مئات الآلاف من العروض التي ستظهر خلال يوم برايم في 11 و 12 يوليو والاستمتاع بجميع المزايا والخصومات الإضافية التي تقدمها عضوية برايم مثل خيار التوصيل المجاني والسريع، وعدد غير محدود من الأفلام والبث التلفزيوني مع برايم فيديو، وألعاب مجانية مع برايم للألعاب.

لا يحتاج أعضاء أمازون برايم الانتظار حتى يوم برايم للتسوق والبدء في التوفير، فيستطيعون التسوق بداية من يوم 4 يوليو والتمتع بخصومات حصرية على الإلكترونيات والاكسسوارات، والتلفزيونات، والأزياء، ومستحضرات التجميل والعطور، والألعاب.

ويتمتع أعضاء برايم على أمازون مصر أيضًا بمجموعة من المزايا الأخرى للتسوق والترفيه، وتشمل:

: توصيل مجاني في اليوم التالي إلى معظم المحافظات في جميع أنحاء مصر دون حد أدنى للطلب وتوصيل مجاني في نفس اليوم في القاهرة والجيزة (تطبق الشروط والأحكام)

: التسوق الحصري المبكر للعروض والتخفيضات التي تقيمها أمازون، والتي تشمل يوم برايم، وتخفيضات الجمعة البيضاء، وكذلك الوصول المبكر إلى التخفيضات الموسمية، والخصومات الحصرية على العلامات التجارية المحلية والعالمية على مدار العام.

: يستطيع الأعضاء مشاهدة أو تنزيل آلاف الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة على جوائز من خلال برايم فيديو، ويشمل ذلك أعمال أمازون الأصلية مثلAir، وCreed III، وCitadel، وThe Lord of the Rings: The Rings of Power، وThe Marvelous Mrs. Maisel ، وThe Boys ، وThe Peripheral.

: التمتع بمحتوى الألعاب المجاني لأشهر الألعاب ويشمل ذلك League of Legends، وValorant، وFIFA بالإضافة إلى المكتبة المتنامية من الألعاب المجانية في برايم للألعاب.

يمكن لأعضاء أمازون برايم في جميع أنحاء مصر الاستمتاع بتجربة تسوق أسهل عن طريق تنزيل تطبيق Amazon لرؤية جميع المنتجات والتسوق وعدم تفويت أي عرض، أو عن طريق التسوق مباشرةً على الموقع الإلكتروني.

التوصيل في يوم برايم

يمكن لأعضاء أمازون برايم الاعتماد على أمازون للتوصيل السريع والمجاني لمئات الآلاف من المنتجات التي تسهل حياتهم. ويتم تلبية الطلب المتزايد خلال يوم برايم من خلال شبكة الميل الأخير العالمية وتقنيات محطات التسليم من أمازون. ستضمن أنظمة إدارة التخزين المتقدمة للشركة والتتبع المتطور وحلول التوجيه العالمية تجربة أسرع وأكثر راحة للعملاء. اليوم، تضم شبكة أمازون في جميع أنحاء مصر 22 محطة توصيل عبر مدن مثل القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية وأسيوط والعديد من مكاتب الإدارة وخدمة العملاء.