اتصالات وتكنولوجيا

أمازون تطلق جيلا جديدا من مساعدات Echo الذكية

بأسعار بين 59.99 إلى 99 دولارا
المال - خاص 12:57 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20 12:57 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20

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كشفت شركة أمازون عن الجيل الجديد من مساعدات Echo الذكية، بتصاميم وتقنيات مختلفة كليا، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم

وتتميز أجهزة Echo الجديدة بتصميمها الكروي، والتقنيات الحديثة التي حصلت عليها.

ووفق شبكة روسيا اليوم، زودت هذه المساعدات تبعا للخبراء في أمازون بتقنيات AZ1 Neural Edge التي تعالج الأوامر الصوتية مباشرة دون الحاجة لإرسالها إلى السحابة الإلكترونية، ما يجعل عملية استجابة المساعد للمستخدم أسرع بشكل كبير.

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كما حصلت هذه المساعدات على خوارزميات رقمية خاصة قادرة على معالجة الأوامر الصوتية بسرعة، وعلى تقنيات Zigbee للتعامل مع ما يسمى بأجهزة المنازل الذكية، وإمكانية العمل مع شبكات Amazon Sidewalk.

ويضاف إلى ذلك إضاءة LED مميزة تتفاعل مع الأوامر والمهام التي يقوم بها المساعد، كما يمكن التحكم بها بسهولة وسرعة عبر مساعد Alexa الصوتي.

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والنسخة الأساسية من هذه المعالجات ستطرح بـ 3 ألوان أساسية هي الأبيض والأسود والرمادي بسعر 99 دولارا تقريبا.

كما ستطرح نسخة أصغر (Echo Dot) مزودة بميزة عرض الوقت على جسم المساعد الأساسي، ونسخ مخصصة للأطفال (Echo Dot Kids Edition) سعرها 59.99 دولار

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بقلم المال - خاص

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