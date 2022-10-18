«أمازون» تطلق برنامج مسرّع الملكية الفكرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت أمازون مصر (Amazon.eg) برنامج مسرّع الملكية الفكرية (IP Accelerator) الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في جعل عملية حماية حقوق الملكية الفكرية أكثر سهولة وأقل تكلفة، وتسجيل العلامات التجارية لملكيتها الفكرية وحماية اسم هذه العلامات، إضافة إلى مكافحة بيع المنتجات المقلّدة على Amazon.eg.

ويتوفر برنامج مسرّع الملكية الفكرية (IP Accelerator)لجميع العلامات التجارية التي تبيع منتجاتها عبر Amazon.eg.

ويعمل البرنامج على ربط أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مباشرة مع شبكة من مكاتب المحاماة المحلية المعتمدة لدى أمازون، والتي تتقاضى أسعاراً مخفضة تم التفاوض عليها مسبقاً مقابل تقديم مجموعة من خدماتها الرئيسية، مما يتيح لهذه الشركات الاستفادة من الاستشارات القانونية المتخصصة والعامة حول الملكية الفكرية التي يقدمها خبراء رفيعي الكفاءة، والتي قد تكون مرتفعة التكلفة أو يصعب العثور عليها. وتضم مكاتب المحاماة المشاركة في البرنامج في مصر حتى الآن إن جاي كيو وشركاؤهم (NJQ & Associates)، شركة العطيشان للملكية الفكرية و الاستشارات القانونية، الديب وشركاؤهم، ومكتب محاماة حازم الحمداني.



وبهذه المناسبة، قال أحمد السبكي، رئيس إدارة السوق التجاري بشركة أمازون مصر: “نلتزم في أمازون بتقديم كل الدعم للبائعين من جميع الفئات، وابتكار وطرح برامج وأدوات جديدة لمساعدتهم على تنمية وتطوير أعمالهم بثقة تامة عبر شبكة الإنترنت، والاستمرار في التواصل وتوثيق علاقاتهم مع ملايين العملاء. ويسعدنا إطلاق برنامج مسرّع الملكية الفكرية (IP Accelerator) في مصر، والذي يعتبر أداة فعالة أخرى من شأنها مساعدة الشركات على توفير الوقت والجهد وتحسين أدائها، وتسهم بدور مهم في حماية علاماتها التجارية وتعزيز ثقة العملاء. كما يسرنا طرح البرنامج الجديد بالتزامن مع استعداد البائعين لإسعاد العملاء خلال موسم التسوق المرتقب في نهاية العام الجاري، والذي سيشهد فعالية تخفيضات الجمعة البيضاء “.



وسيؤدي توسيع نطاق برنامج IP Accelerator ليشمل عمليات أمازون في مصر إلى تمكين الشركات من التواصل مع مكاتب المحاماة المتخصصة وتسجيل علاماتها التجارية في جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، الأمر الذي يجعل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على حقوق الملكية الفكرية وحماية علاماتها التجارية أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة إلى جانب مساعدتها على التصدي للمنتجات المقلدّة. ويساهم البرنامج في تسهيل هذه العملية من خلال التعاون الوثيق مع عدد من أمهر المحامين ذوي الخبرة الكبيرة في صياغة طلبات تسجيل العلامات التجارية، كما يسهم في إزالة العقبات الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التأخير في إصدار التسجيل.



وبالإضافة إلى برنامج مسرّع الملكية الفكرية (IP Accelerator)، تساعد أدوات حماية العلامة التجارية التي توفرها أمازون الشركات من كافة الأحجام على حماية علاماتها التجارية وحماية الملكية الفكرية حتى أثناء عملية تقديم طلب تسجيل علاماتها التجارية في سجل أمازون للعلامات التجارية Amazon’s Brand Registry، الذي يعد خدمة مجانية تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات قوية تساعدها على إدارة وحماية علاماتها التجارية وحقوق الملكية الفكرية في متاجر أمازون.



ويستفيد المشاركون من إجراءات الحماية التلقائية المقدمة من أمازون والتي تعمل وبشكل استباقي على إزالة المحتوى المخالف أو غير الدقيق المشتبه به باستخدام معلومات عن علاماتهم التجارية، وكذلك الاستفادة من الأدوات التي تمكّن العلامات التجارية من الإبلاغ عن الانتهاكات المشتبه بها.



كما يوفر التسجيل في سجل العلامات التجارية Brand Registry للعلامات التجارية قدرة أكبر للتحكم في المعلومات المتعلقة بالمنتجات المعروضة على صفحات تفاصيل المنتج على متجر أمازون، الأمر الذي يساعد العملاء على اتخاذ قرارات شراء صائبة ومستنيرة.



يشار إلى أن أمازون لا تفرض رسوماً على شركاء البيع مقابل استخدام برنامج مسرّع الملكية الفكرية (IP Accelerator)، وتقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدفع التكاليف مباشرة إلى مكتب المحاماة الخاص بهم مقابل العمل المنجز وبأسعار مخفضة متفاوض عليها مسبقاً.



ومن خلال بيئة عمل فعالة لتحسين إجراءات أعمال الشركاء البائعين وتمكبنهم بأدوات تعليمية ولوجستية، سيكون لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة المزيد من الوقت للإبداع وإنتاج المزيد من المنتجات المميزة للعملاء، مما سيؤدي إلى توسيع نطاق اختيار المنتجات المباعة على أمازون مصر (Amazon.eg).

الجدير بالذكر، أطلقت أمازون مصر (Amazon.eg) الأسبوع الماضي خلال معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وتنظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، صفحة “شجع المنتج المصري” والتي تعرض عشرات الألاف من المنتجات المصرية التي تباع من خلال أمازون مصر Amazon.eg مما يتيح للملايين من العملاء في جميع انحاء الجمهورية فرصة الحصول على منتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكجزء من خدمات أمازون مصر، يتمتع الشركاء البائعون أيضًا بفرصة استخدام (خدمة الشحن من قبل أمازون Fulfillment by Amazon) FBA) حيث تقوم أمازون بتخزين وتعبئة وشحن منتجات الشركاء البائعين إلى العملاء بشكل أسرع وأكثر فعالية وبالأخص في فترات مهرجانات التسوق مثل الجمعة البيضاء. وعندما يستخدم البائعون خدمة الشحن من قبل أمازون، تصبح منتجاتهم مؤهلة لبرنامج أمازون برايم والذي يوفر لأعضاء برايم التوصيل المجاني خلال يوم واحد دون حد أدنى من المشتريات والحصول على أفضل العروض المميزة والحصرية خلال مهرجان التسوق السنوي “يوم برايم.”