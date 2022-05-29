«أمازون» تطلق الدورة الأولى من مؤتمر التكنولوجيا والابتكار في مصر «CAI TECH 2022»

استضافت أمازون متخصصين في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء مصر خلال أول حدث لها “CAI TECH 2022” ركز على التكنولوجيا والابتكار تحت شعار “اﻟﺘﺼﻤﻴم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق.”, استعرض المؤتمر يوم 25 مايو آخر الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات المتبعة، وتبادل المعرفة بمشاركة مجموعة من قيادات ومدراء أمازون على المستويين المحلي والإقليمي.

وركز مؤتمر “CAI Tech” في نسخته الأولى على مناقشة ابتكار حلول برمجية ذات نطاق واسع، وإمكانية توفير فرص عمل مناسبة للمهندسين في مصر وتطوير البرمجيات وخبراء التطبيقات والبيانات في أمازون مصر. وافتتح المؤتمر عمر الصاحي مدير عام أمازون في مصر، بحضور فيصل رافي، رئيس قطاع إدارة التكنولوجيا في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمر حلبية، رئيس قسم التكنولوجيا في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الصاحي بجميع المشاركين بالمؤتمر مسلطاً الضوء على تواجد أمازون المتنامي في السوق المصري من خلال المواهب المحلية التي تستفيد من الخبرات العالمية وأفضل الممارسات.

وقال إن أمازون متحمسة لإطلاق أول نسخة لـCAI TECH للتواصل مع أبرز المواهب التقنية والنشيطة في مصر حيث يجتمعون مع قادة أمازون من مناطق مختلفة, متابعا أنه منذ إطلاق Amazon.eg ، اهتممنا بالابتكار باستمرار لتلبية احتياجات عملائنا مع توفير الفرص للمواهب المحلية للتقدم في حياتهم المهنية واكتساب الكثير من فرص التعلم, كما تخدم خططنا في الاستثمار والتوسع التزامنا برؤية مصر 2030 لـ “مصر الرقمية.”

وشملت الموضوعات التي تم مناقشتها خلال مؤتمر CAI TECH ثقافة الابتكار في أمازون، ونهج العمل الذي يتمحور حول خدمة العملاء، والنمو الوظيفي، وأهمية مبادئ التنوع والشمول داخل الشركة، خاصة تجاه الكوادر النسائية في مجال التكنولوجيا. وقد تضمنت أجندة المؤتمر جلسات حوارية وحلقات نقاشية بين المشاركين وموظفي أمازون.

وفي هذا الصدد، أشار فيصل رافي، رئيس قطاع التكنولوجيا في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على كيفية قيام أمازون ببناء خدمات ذات مستوى عالمي لتلبية احتياجات العملاء اليومية, مضيفا أن أمازون تبني وتبتكر ويمثل التضامن بين الابتكار والتفكير حول خدمة وإرضاء العملاء , معربا عن سعادته بتبادل الخبرات بين فرق أمازون مع نخبة من المهندسين المصريين.

وتطرق عمر حلبية، رئيس قسم التكنولوجيا في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، عن رحلة المدفوعات الرقمية وفرص النمو الوظيفي في أمازون لخدمات الدفع ، قائلاً: إن أمازون تتطلع إلى تنمية الجيل القادم من المطورين في مجال المدفوعات الرقمية هنا في مصر لمواصلة تقديم حلول فعالة لجميع أنواع التجار، الكبار والصغار.

وقدم أسامة ثنات، مهندس تطوير البرمجيات في أمازون، كلمة عن جهود أمازون في تعزيز مفهوم “اﻟﺘﺼﻤﻴم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق” وهو شعار المؤتمر في نسخته الأولى لهذا العام، وسلط الضوء على أهمية التطوير في مجال التكنولوجيا في ظل بيئة الأعمال المتغيرة دائماً لتلبية احتياجات العملاء بكفاءة وفعالية عالية.

ويعتبر هذا أول نسخة من مؤتمر CAI Tech بعد إطلاق Amazon.eg في سبتمبر من العام الماضي, كما سبق الإعلان عن توفير أكثر من 2,000 فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1,500 وظيفة وفرتها الشركة منذ إطلاق عملياتها في مصر خلال 2021.

وتدعم أمازون مسيرة التحول الرقمي في مصر من خلال توظيف الكوادر البشرية وإعادة تأهيلها وصقل مهاراتها، وتزويدها بفرص مهنية واعدة في مجال الاقتصاد الرقمي. وذلك بفضل تنوع المواهب والمهارات المؤهلة في الدولة، الأمر الذي يسهم بدور رئيسي في دعم قطاع الأعمال التجارية على نطاق واسع.