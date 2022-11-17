أمازون تشرع في تنفيذ خطة لتسريح 10 آلاف موظف

شرعت أمازون، عملاقة التجارة الإليكترونية الأمريكية في خفض حجم القوى العاملة لديها، ابتداء من قسم الأجهزة والخدمات، دون أن تذكر التقارير عدد الموظفين الذين تم تسريحهم، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية بأن شركة أمازون تخطط لتسريح 10000 موظف تقريبا، لتوضح مدى صعوبة الاقتصاد في الفترة الحالية.

وفي هذا الإطار، قال نائب الرئيس الأول لقسم الأجهزة والخدمات، بأنه بعد عدة مراجعات قررت أمازون دمج بعض البرامج والفرق، بما يعني أن بعض الوظائف أصبحت غير مطلوبة، مضيفا بأن الشركة ستستمر في الابتكار وبخاصة في ظل أهمية منظمة الخدمات والأجهزة للاستثمار بشركة أمازون.

ويذكر أن بعض الشركات العالمية قد قامت مؤخرا بتسريح العديد من موظفيها، حيث أعلنت شركة “ميتا” Meta الأسبوع الماضي أنها ستخفض أكثر من 13% لقوتها العاملة، كما قامت أيضا شركة تويتر بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد إيلون ماسك بتسريح نصف قوتها العاملة.