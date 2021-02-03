أمازون تسجل 125.6 مليار دولار إيرادات ..ورحيل بيزوس عن منصبه

حققت شركة ” أمازون ” الأمريكية لخدمات التجارة الإلكترونية إيرادات قياسية خلال الربع الأخير من العام الماضي تجاوزت الـ 100 مليار دولار لتصل إلي 125.6 مليار دولار مخالفة بذلك التوقعات التى كانت ترجح تحقيقها 119.7 مليار دولار .

وبحسب موقع tech crunch لأخبار التقنية ، فإن جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة سيغادر منصبه خلال الربع الثالث من 2021 ، على أن يتولي آندي جاسي المنصب خلفا له والذي يشغل حاليا الرئيس التنفيذي لشركة أمازون لخدمات الأنترنت AWS

وأظهرت نتائج أعمال الشركة العاملة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والصادرة أمس الثلاثاء، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 7.2 مليار دولار (14.09 دولار لكل سهم) في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقارنة مع 3.3 مليار دولار (6.47 دولار للسهم الواحد) في الربع نفسه من 2019.