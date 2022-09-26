أمازون تستهدف توسيع استثماراتها في مصر والوصول إلى 23 محطة توصيل بنهاية العام

قال عمر الصاحى، مدير شركة «أمازون مصر»، إن الشركة تستهدف توسيع استثماراتها في مصر، ونقل المعرفة والخبرة وتقديم فرص استثنائية لعملائها من المصريين، بتجربة تسوق مميزة سواءً من ناحية الأسعار التنافسية أو الخيارات الواسعة والتوصيل السريع مع الاعتماد على المعرفة المحلية وخبرات أمازون العالمية للابتكار.



استعرض مدير عام «أمازون مصر»، تطور نمو أعمال الشركة في مصر، التي أسهمت فى خلق العديد من فرص العمل فى أكثر من 40 مجالًا لمختلف مستويات الخبرة والتعليم والمهارات، لافتًا إلى أن شبكة «أمازون مصر» سوف تبلغ 23 محطة توصيل بحلول نهاية العام، إضافة إلى العديد من المبادرات لدعم المنتجات المصرية وشركاء البائعين بما يسهم فى نمو الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية دكتور محمد معيط بمدير عام شركة «أمازون مصر»، وهالة عرندة رئيس قطاع السياسات العامة بالشركة، وأحمد وفيق مدير التخطيط الضريبي، بمناسبة مرور عام على إطلاق «أمازون مصر».