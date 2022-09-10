أمازون تستحوذ على شركة بلجيكية تصنع آلات نقل البضائع داخل المستودعات

استحوذت شركة أمازون الأمريكية على شركة “كلوستيرمانس” البلجيكية، والمتخصصة في تصنيع التكنولوجيا وتصميم الآلات المستخدمة في المستودعات .

جاء ذلك بحسب ما نقلته “سكاي نيوز عربية”، عن “سي إن بي سي”.

وقالت الشركة إنه بدأ التعاون مع الشركة البلجيكية منذ عام 2019، موضحا أنه يستخدم تكنولوجيا الشركة وآلاتها في نقل البضائع الثقيلة وتخزينها، وتجهيزها بغرض التوصيل.

ولم تكشف الشركة عن شروط أو حجم الصفقة.

وستصبح شركة “كلوستيرمانس” جزءًا من شركة “أمازون روبوتيكس”، التي تركز على التطوير الأوتوماتيكي للعمليات بمستودعات الشركة.

وتم تشكيل “أمازون روبوتيكس” بعد أن استحوذت الشركة الأم على شركة “كيفا سيستيمس” المتخصصة في تصنيع الآلات المتطورة للمستودعات قبل نحو 10 سنوات، في صفقة بلغت قيمتها 775 مليون دولار.

وتواصل شركة أمازون تصميم وإطلاق آلات جيدة للعمل في المستودعات، إذ كشفت النقاب في يونيو الماضي عن آلة جديدة تحمل اسم “بروتيوس”.

وأوضحت الشركة أن الآلة الجديدة تعتبر مستقلة بالكامل ويمكن لها العمل بشكل أوتوماتيكي في المستودعات، لتقوم بفرز الطلبيات ونقلها وتخزينها.