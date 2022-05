«أمازون» تساهم بمليون وجبة طعام في العالم العربي خلال شهر رمضان

أعلنت أمازون اليوم عن توفير أكثر من مليون وجبة طعام لدعم الأُسر المتعففة في مصر والسعودية والإمارات والأردن خلال شهر رمضان المبارك.

وتتيح الحملة الخيرية، التي يتم إطلاقها للعام الثاني على التوالي، الفرصة لمئات الموظفين في أمازون، للتطوع في تعبئة صناديق الطعام جنباً إلى جنب مع بنك الطعام وعدد من الشركاء والجمعيات الخيرية في مراكز التوزيع التابعة لها، والمنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء الجمهورية، ما يمكنها من دعم المجتمعات المستهدفة بصورة أفضل وتوفير صناديق الطعام لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وتوفر “أمازون”، بالتعاون مع بنك الطعام المصري، آلاف من صناديق الطعام، وذلك بالاعتماد على مراكز التوزيع الخاصة بها في تجهيز وتعبئة الصناديق بمستلزمات البقالة والأطعمة الأساسية، في حين تعمل شبكتها للخدمات اللوجستية والتوصيل على توزيع وجبات الطعام على الأسر المتعففة.

وفي هذا الصدد، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري , ان البنك يسعى دائماً للتعاون مع شركاءه للوفاء بمسؤولياته الرئيسية المتمثلة في توفير طعام صحي وآمن للعائلات الأكثر احتياجاً, بالإضافة إلى أن الشراكة مع أمازون تعزز الجهد المستمر للتخفيف عن الأسر المتعففة، وخاصة خلال شهر رمضان .

من جانبه، أكد عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر أن أمازون تحرص منذ بداية إطلاق اعمالها العام الماضي على بناء جسور من الثقة والمصداقية مع العملاء، من خلال توصيل ما يحتاجون إليه في الموعد والمكان المحددين واستخدام الشبكة اللوجيستية الممتدة لمد يد العون للأسر المتعففة خلال شهر رمضان.

كما تواصل امازون التعاون مع شركائها بالمجتمعات المحلية، معربًا عن سعادته بالعمل مع بنك الطعام المصري في توصيل ما يزيد على مليون وجبة طعام إلى الأسر المتعففة طول الشهر الكريم.

وأضاف أن هذه المبادرات تتيح المجال للموظفين لرد الجميل لمجتمعاتهم، كما تستحوذ رعاية فريق عملنا على صدارة أولوياتنا، بما يتوافق مع الجهود الهادفة إلى توفير أفضل بيئات العمل الإيجابية.

وفي إطار سعيها لترسيخ مكانتها باعتبارها جهة توظيف جيدة، إضافة إلى تمتعها بسبل الأمان، تركز أمازون على تزويد موظفيها بفرص للبذل والعطاء والمساهمة في إثراء مجتمعاتهم.

وتُعدّ مبادرة شهر رمضان المبارك جزءاً من ركيزة الشّركة العالمية للمشاركة المجتمعية والمعروفة بـ”تأمين الاحتياجات الضرورية” (Right Now Needs) و تسعى من خلالها إلى تخطّي التّحديات القاسية التي يفرضها الفقر، والتّشرد، والجوع، والكوارث الطّبيعية, بالإضافة إلى أنها تشكل إحدى الرّكائز المتعدّدة لبرنامج المشاركة المجتمعية الذي تعتمده أمازون.