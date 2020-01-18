أمازون تخطط لمساعدة العملاء على الشراء من المتاجر بمجرد التلويح باليد

تخطط شركة أمازون لإنشاء منافذ طرفية تتيح للعملاء سداد المدفوعات داخل المتاجر بمجرد التلويح باليد عبر استخدام راحة اليد (الكف) دون الحاجة لاستخدام التليفون المحمول أو البطاقات في سداد قيمة مشترياتهم.

المقاهي

وقالت وكالة بلومبرج أن الشركة تسعى حاليا لتزويد المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المتاجر بهذه المنافذ الطرفية.

وحسب تقرير لمؤسسة داو جونز، بدأت أمازون في العمل مع شركة فيزا لتنفيذ هذه الخطة.

مباحثات مع ماستركارد

وتجري الشركة حاليا مباحثات مع شركة ماستركارد.

وأبدت العديد من الشركات المختصة بإصدار البطاقات مثل جيه.بي مورجان تشيس وشركة ويلز فارجو اهتمامها بهذا المشروع.

وسيتم سداد المدفوعات عن طريق ربط معلومات بطاقات الائتمان بأيديهم.

وبفضل هذا سيتمكنون من استخدام الكفوف بدلا من تليفوناتهم المحمولة أو البطاقات في سداد قيمة مشترياتهم.

مشروعات طموحة

وبجانب تكنولوجيا التلويح باليد، دشنت أمازون العديد من المشاريع الطموحة. والمثير أن الشركة بدأت نشاطها من داخل أحد الجراجات لتصبح شركة عالمية متخصصة في التجارة الالكترونية.

وأصبحت أمازون أول شركة على مستوى العالم تصل قيمتها إلى أكثر من 1 تريليون دولار.

متاجر بلا كاشير

ومن بين هذه المشاريع تمكين الزبائن من سداد قيمة مشترواتهم دون الحاجة للوقوف في طابور لسداد الأموال، حسب موقع لاف ماني.

وفي يناير 2018، افتتحت الشركة أو متجر بلا كاشير أو صراف في مدينة سياتل الأمريكية وأطلقت عليه اسم أمازون جو.

3 آلاف متجر

وتزايدت أعداد هذه النوعية من المتاجر إلى 10 في الولايات المتحدة في العديد من المدن الرئيسية مثل شيكاغو وسان فرانسيسكو.

وتخطط الشركة لافتتاح أكثر من 3 آلاف متجر بلا كاشير بحلول عام 2021.

تكنولوجيا ثورية

وتعمل هذه المتاجر بطريقة تكنولوجية ثورية. ويتطلب الشراء من متاجر أمازون جو تنزيل تطبيق أمازون جو على نظام تشغيل اندرويد و Ios.

ويتم ربط التطبيق بحساب العميل على موقع أمازون قبل الشراء من المتاجر.

إضافة مشترين

وبفضل هذا يمكن إضافة المزيد من المشترين سواء كانوا من أفراد العائلة أو غيرهم إلى الحساب. ويمكن تنفيذ جميع المشتريات بفاتورة واحدة.

ويتم تزويد متاجر أمازون جو بمجسات وكاميرات كما يتم استخدام لوغريتمات التعلم العميق وغيرها من التكنولوجيات رفيعة المستوى.

إلغاء الشراء

ومن شأن هذه الإمكانيات تمكين المشتري من إضافة صنف جديدة إلى قائمة مشتريات افتراضية بمجرد التقاطها من فوق الأرفف. ويمكن إلغاء الشراء عند إعادة الصنف إلى الأرفف.