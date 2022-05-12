أمازون تتفق مع هيرمس على شراء شهادات دولية بقيمة 10 ملايين دولار

وقعت شركة ڨاليو للتمويل الاستهلاكي، والتي تعد تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة، اتفاق مع شركة أمازون لتقديم التمويل الاستهلاكي من خلال ڨاليو كوسيلة دفع على موقع amazon.eg.

ووفقا لبنود الاتفاق التجاري، سوف تقوم شركة ڨاليو بإتاحة بعض ادوات التمويل الاستهلاكي الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على موقع amazon.eg بحيث يكون لهم خيار تقسيم اجمالي قيمة مشترياتهم على عدة دفعات باستخدام شركة ڨاليو.

واتصالا بتوقيع الاتفاق التجاري، قامت المجموعة المالية هيرميس وشركة أمازون Amazon بتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري Option Agreement “اتفاق صفقة الاستثمار”، واتفقت بموجبه شركة أمازون على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي صادرة عن أسهم في شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، على أن يكون لديها خيار استبدال ذلك الاستثمار بحصة في شركة ڨاليو مستقبلا، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة ڨاليو بناء على تقييم حالي لشركة ڨاليو يبلغ 235 مليون دولار أمريكي (post-money).