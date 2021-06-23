أمازون تتصدر تصنيف الشركات الأكثر قيمة في العالم بـ 684 مليار دولار

أظهر تقرير أن شركة أمازون احتلت المرتبة الأولى فى تصنيف الشركات الأكثر قيمة في العالم، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 64% على أساس سنوي إلى 683.9 مليار دولار، لتحتفظ بالمركز الأول لمدة 3 سنوات متتالية.

وجاءت أبل بعد ذلك بـ 612 مليار دولار، تليها جوجل بـ 458 مليار دولار، ومايكروسوفت بـ 410.3 مليار دولار، وتينسنت بـ 240.9 مليار دولار، وفيسبوك بـ226.7 مليار دولار، وعلي بابا بـ 196.9 مليار دولار.

وسجلت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أعلى معدل زيادة بنسبة 275% خلال العام الماضي.

74 شركة أمريكية ضمن القائمة

وأدرجت 74 شركة أمريكية ضمن القائمة الأكبر في العالم، تليها الصين بـ 14 شركة، وفقا للتقرير.

وذكرت وكالة يونهاب أن قيمة العلامة التجارية لشركة سامسونج للإلكترونيات احتلت المرتبة الـ 42 في العالم في عام 2021، بانخفاض درجتين عن العام السابق.

وتُقدر قيمة العلامة التجارية لشركة سامسونج للإلكترونيات بـ 46.8 مليار دولار أمريكي هذا العام، بزيادة قدرها 44% عن العام السابق، وفقا لتقرير صادر عن باحث السوق البريطاني “Kantar”.

على الرغم من الزيادة، فقد انخفض التصنيف العالمي لعملاق التكنولوجيا درجتين.

سامسونج للإلكترونيات الشركة الكورية الوحيدة المدرجة في التصنيف

وتعد سامسونج للإلكترونيات الشركة الكورية الجنوبية الوحيدة التي أدرجت ضمن أحدث قائمة لـ Kantar لأفضل 100 علامة تجارية عالمية.

وسامسونج للإلكترونيات، ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم وأكبر صانع لرقائق الذاكرة، هي الشركة الفرعية الرئيسية لمجموعة سامسونج التي تسيطر عليها أسرة في كوريا الجنوبية.

يذكر أن شركة أمازون كانت قد أعلنت عن أكبر أرباحها على الإطلاق حيث لجأ المستهلكون إلى متجر التجزئة عبر الإنترنت لتلبية احتياجات التسوق الخاصة بهم ودفعت الشركات لها أكثر للتخزين والإعلان عن منتجاتها.

مبيعات أمازون تتجاوز 108 مليارات دولار في الربع الأول

كشفت شركة أمازون عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2021، وحققت 108.5 مليار دولار من صافي المبيعات فى الربع الأول المنتهى فى 31 مارس.

يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 44% عن 75.5 مليار دولار التي تم الإبلاغ عنها في الربع الأول من العام الماضي، حيث بدأ الوباء بالانتشار على مستوى العالم.

فيما تضاعفت الأرباح أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 8.1 مليار دولار، فيما روّج جيف بيزوس رئيس الشركة بنتائج وحدة الحوسبة السحابية التابعة للشركة Amazon Web Services (AWS) فى بيان صحفي، قائلاً: “في غضون 15 عامًا فقط، أصبحت AWS شركة تعمل بمعدل مبيعات سنوى يبلغ 54 مليار دولار تتنافس مع أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم، ونموها يتسارع “.

اعتماد المتسوقين بشكل متزايد على أمازون لتوصيل السلع

ومنذ بداية تفشى فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، اعتمد المتسوقون بشكل متزايد على أمازون لتوصيل السلع الأساسية والإمدادات المنزلية.

وبينما أغلقت المتاجر التقليدية، سجلت أمازون أرباح فصلية قياسية متتالية، وجذبت أكثر من 200 مليون مشترك فى خدمة Prime، وجندت أكثر من 500 ألف عامل لمواكبة الطلب الاستهلاكى المتزايد.

وقالت أمازون إنها تتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلى للربع الحالى بين 4.5 مليار دولار و 8 مليارات دولار.

وهو ما يفترض حوالى 1.5 مليار دولار من التكاليف المتعلقة بـ COVID- 19، وفى حين أن شركة أمازون تتخلف عن قادة مبيعات الإعلانات مثل Facebook Inc و Alphabet Inc، إلا أنها تربح الأعمال لأن مواضع المعلنين غالبًا ما تؤدي إلى المبيعات مباشرةً، وتصل إلى العملاء المتواجدين على Amazon بقصد التسوق.

كما قالت أمازون إن الإعلانات والمبيعات الأخرى ارتفعت بنسبة 77% إلى 6.9 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 6.2 مليار دولار.