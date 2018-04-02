أمازون الأعلى قيمة فى قطاع التكنولوجيا

شريف عيسىتصدرت أمازون الأمريكية لخدمات التجارة الإلكترونية قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال 2018، بنحو 150.8 مليار دولار، وفقاً لتقرير براند فايناس لتقييم العلامات التجارية حول العالم.وبلغت قيمة العلامة التجارية خلال العام الماضى، 106.4 مليار دولار

شريف عيسى

تصدرت أمازون الأمريكية لخدمات التجارة الإلكترونية قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال 2018، بنحو 150.8 مليار دولار، وفقاً لتقرير براند فايناس لتقييم العلامات التجارية حول العالم.

وبلغت قيمة العلامة التجارية خلال العام الماضى، 106.4 مليار دولار أمريكى، بمعدل نمو بلغ %42.

يشار إلى أن براند فاينانس هى شركة بريطانية تتخذ من لندن مقراً لها، وتأسست فى 1996، ويختص نشاطها بتقييم العلامات التجارية حول العالم، وبحث سبل تعظيم قيمتها، عبر إعادة تقييم أصولها، وتقدم المؤسسة خدمات تتعلق بالأغراض المحاسبية والضريبية والقانونية.

كما يشكل نشاط «براند فاينانس» تقديم الدعم للعاملات التجارية التى تقوم بها الشركات والممثلة فى الاستحواذ، وعمليات الجرد، والترخيص، وحماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى بحث سبل سد الفجوة بين التسويق، والتمويل.

فى سياق متصل، اقتنصت آبل المركز الثانى، فى القائمة، لتسجل قيمة علامتها التجارية 146.3 مليار دولار، بمعدل نمو %37، عن قيمتها خلال العام الماضى.

وحلت «سامسونج» الكورية للإلكتورنيات رابعة، بعد الطفرة التى حققتها قيمة علامتها التجارية بنسبة %39، لتسجل 92.3 مليار دولار أمريكى، مقابل 66.2 مليار دولار خلال 2017.

أما المركز الخامس فى القائمة، فجاء من حظ فيس بوك لخدمات التواصل الاجتماعى بعد تمكنها من تحقيق نمو فى قيمتها نسبته %45، لتسجل 89.7 مليار دولار.

وحصدت الولايات المتحدة 8 مراكز فى قائمة العلامات التجارية الأغلى قيمة فى قطاع التكنولوجيا، فيما اقتنصت كوريا الجنوبية، والصين مركزا وحيدا فى القائمة.