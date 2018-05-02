أماديويس: تستثمر 4 مليارات يورو في مجال البحث والتطوير منذ عام 2004

دعاء محمودقال أنطوان مدور، نائب رئيس شركة أماديوس في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة قد تأسست في عام 1987، وتقدم خدماتها فى 190 سوقا، بفريق عمل مكون من 15,000 موظف، من جميع أنحاء العالم وبلغت استثمارات أماديوس ما يزيد على 4 مليارات يورو في مجال البحث والتطوير منذ عام 2004.وأضاف أن الشركة

دعاء محمود

قال أنطوان مدور، نائب رئيس شركة أماديوس في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة قد تأسست في عام 1987، وتقدم خدماتها فى 190 سوقا، بفريق عمل مكون من 15,000 موظف، من جميع أنحاء العالم وبلغت استثمارات أماديوس ما يزيد على 4 مليارات يورو في مجال البحث والتطوير منذ عام 2004.

وأضاف أن الشركة حازت على العديد من الجوائز في قطاع الطيران والسفر عالميا منها جائزة الاتحاد الأوروبى، وتعد أماديوس من أكبر الشركات استثمارا في قطاع البحوث والتطوير حيث تقتطع 25% من نسبة إيراداتها فى ذلك القطاع.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال السنوى الذى أقامته شركة أماديوس بفندق هيلتون هليوبوليس لتكريم شركاء النجاح فى هذا القطاع الهام وبحضور تجاوز الـ 700 شخصية من قيادات القطاع، إضافة إلى الإعلان عن توقيع أماديوس مع “فاميلى تورز”، اليوم الأربعاء، والتي تعد من كبرى وكالات السياحة والسفر بالإسكندرية، وبالإضافة إلى التوقيع مع شركة A Travel وهي الشركة الرائدة في السياحة والسفر بالإسكندرية أيضا، جدير بالذكر ان أماديوس تحتل المركز الأول فى سوق السياحة والسفر المصرى، بالإضافة إلى أستحواذها على نسبة تسويقية عالمية تقدر بـ44%.

وقام خالد جاد رئيس أماديوس مصر بتكريم عدد من شركات الطيران من عملاء الشركة على رأسهم الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران بالإضافة إلى الخطوط الجوية السعودية والنيل للطيران وآير كايرو وطيران الإمارات والخطوط التركية وطيران الاتحاد ولوفتهانزا الألمانية والخطوط الملكية الأردنية والخطوط الإيطالية.

وشهد الحفل تكريم عدد من الوكلاء السياحيين من عملاء الشركة وهم: أبو سمرة ترافل، وترافكو هوليدايز، ومترو ترافل، وبلوسكاى ترافل واكسل ترافل وترافل تشويز وكارلسون واغونليتي ترافل ووندر ترافل ومصر للسياحة ومينا تورز.