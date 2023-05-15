«أماديوس» و«مصر للطيران» توقعان شراكة لتعزيز أنظمة حجز الطيران العالمية

وقعت أماديوس العاملة في حلول تكنولوجيا إدارة السفر شراكة تقنية طويلة الأمد مع شركة “مصر للطيران”.

وقال المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران: ” تهدف الشراكة مع “أماديوس” لدعم شركة “مصر للطيران” وجهودها للتحول الرقمي، مما يسمح لنا بتزويد العملاء بأفضل تجربة سفر في فئتها”، مشيرًا: “أنه بمجرد أن يتم التطبيق الكامل لهذه الحلول الجديدة، بما في ذلك منصة التجارة الإلكترونية الرقمية الجديدة، سيتمتع موظفونا بكامل الحرية والمرونة لخدمة مسافرينا حول العالم بشكل أفضل.”

تتيح الشراكة نظام Amadeus Revenue Management والذي يتنبأ بدقة طلبات الحجز من خلال تحليل سلوك شراء العملاء، والأسعار التي يقدمها المنافسين، والقدرة الإنتاجية، كما ستوفر الحلول التقنية الجديدة أيضًا تجربة تصفح عبر الإنترنت والهاتف المحمول، سلسلة للمسافرين، بينما سيساعد نظام Amadeus Altéa Booking Intelligence في تقليل عمليات الاحتيال، وأخيرًا، ومن خلال تلك الشراكة ستنتقل “مصر للطيران” إلى منصة ولاء جديدة، حيث سيستفيد أعضاؤها من التجارب التي تركز على العملاء بناءً على رؤى المسافرين.

من جانبه قال ماهر قبعة، نائب رئيس شركة “أماديوس” في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “تعد أماديوس شريكًا موثوقًا وداعمًا لمصر للطيران لتعزيز عملية التحول الرقمي والخدمات التقنية الخاصة بها، ومن خلال الشراكة نسعى لتمديد وتعميق العلاقات بين الشركتين لسنوات عديدة قادمة”.

ولفت إلى أن الناقل الجوي الوطني تضع لنفسها خطة للنمو المستقبلي في الشرق الأوسط، وذلك بفضل التحسينات التشغيلية والتحديثات التكنولوجية والتي ستوفرها هذه المجموعة من الحلول المبتكرة لمصر للطيران وموظفيها وعملائها.

وتابع قائلا : تواصل شركة “أماديوس” في تعزيز مكانتها بمصر والشرق الأوسط مع استمرار المفاوضات من أجل إقامة عدد من الشراكات مع عدد من شركات النقل الأخرى في المنطقة.

يذكر أن شركة “مصر للطيران” هى الناقل الجوي الوطني والمملوكة للدولة المصرية، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مطار القاهرة الدولي، وتدير خدمات نقل الركاب وشحن البضائع إلى 81 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين، وشركة مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمي.

ولفت قائلا : نعمل كشركة واحدة بفريق عمل يتقاسم رؤية موحدة، ونتمتع بحضور عالمي ومحلي أينما يحتاجنا عملاؤنا.

يتمحور هدفنا حول صياغة مستقبل السفر، ونعمل بشغف في مساعينا الرامية إلى توفير تقنيات أفضل ترتقي بجودة رحلات المسافرين.